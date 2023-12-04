Эксперт по выживанию во внештатных ситуациях рассказал, как вести себя в зимнем лесу

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Зимний лес является привлекательным местом для прогулок, где люди могут насладиться свежим воздухом и красивыми зимними пейзажами. Однако часто случается, что люди теряются и оказываются один на один с природой.
Эксперт по выживанию в экстремальных условиях, Олег Гегельский, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как нужно вести себя, если ты потерялся в зимнем лесу.
Во-первых, очень важно пить достаточное количество жидкости. В зимний период ее не так много, и пить снег нельзя, так как это может вызвать переохлаждение и размножение болезнетворных бактерий, находящихся в организме. Нужно искать журчащие под снегом ручьи и пить маленькими глотками, предварительно подержав воду во рту, чтобы она согрелась.
Если ты сбился с тропы и окружен сугробами, необходимо быть осторожным и не ходить вразброс. Идти нужно только в том направлении, в котором ты уверен. Во время отдыха не рекомендуется прислоняться спиной к опорам, так как это может вызвать сонливость и привести к замерзанию.
Если понимаешь, что потерялся, самый простой способ — попытаться вернуться по своим следам. Если нет ориентиров, можно двигаться в сторону солнца или луны. Также можно выбрать два хорошо видимых дерева и найти новые ориентиры, двигаясь по линии между ними.
Очень важно найти линейные ориентиры, такие как тропа, ручей, дорога или линия электропередач, которые могут вести к людям. Важно помнить, что все дороги в лесу ведут куда-то, и рано или поздно найдется кто-то, кто сможет помочь.