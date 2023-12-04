Эксперт по выживанию во внештатных ситуациях рассказал, как вести себя в зимнем лесу

Если ты сбился с тропы и окружен сугробами, необходимо быть осторожным и не ходить вразброс. Идти нужно только в том направлении, в котором ты уверен. Во время отдыха не рекомендуется прислоняться спиной к опорам, так как это может вызвать сонливость и привести к замерзанию.