Два года. В Омске осудили водителя катера, виновного в смерти курсанта на «ватрушке»

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:31
В региональной прокуратуре рассказали о вынесении приговора по уголовному делу местному жителю, который стал участником инцидента на Иртыше с погибшим. Его признали виновным по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело рассматривал Куйбышевский районный суд.
История произошла прошлым летом, когда два человека, в том числе курсант омского автобронетанкового института, решили покататься на водных санях. «Ватрушку» буксировал катер, которым управлял подсудимый.
Рядом с Ленинградским мостом судно с аттракционном и людьми столкнулись с гидроциклом. Водитель последнего скрылся с места происшествия, но спустя три дня его нашли. Им оказался военнослужащий. Курсант автобронетанкового института 22 лет погиб от полученных травм.
«Водитель катера занимался предпринимательской деятельностью без специального разрешения и, предварительно, именно он нарушил правила безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — пояснял ранее Городу55 источник в экстренных службах.
Водителя катера приговорили к 1 году и 8 месяцев заключения. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Известно, что он частично возместил причиненный вред. С него взыскали компенсацию морального ущерба на сумму 600 тыс рублей.
До этого состоялось заседание в Омском гарнизонном военном суде. Военнослужащий, который управлял за тем гидроциклом, отправлен в колонию-поселение на два года. С него также взыскали компенсацию за причиненный моральный вред в пользу потерпевшей стороны. Он выплатил 1 млн рублей.