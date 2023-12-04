Два года. В Омске осудили водителя катера, виновного в смерти курсанта на «ватрушке»

До этого состоялось заседание в Омском гарнизонном военном суде. Военнослужащий, который управлял за тем гидроциклом, отправлен в колонию-поселение на два года. С него также взыскали компенсацию за причиненный моральный вред в пользу потерпевшей стороны. Он выплатил 1 млн рублей.