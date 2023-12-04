Диетолог перечислил способы экономии на новогоднем столе

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
Первый способ — отказаться от алкоголя. Кроме того, что качественный алкоголь стоит дорого, он также вреден для здоровья. Поэтому, начав новый год без алкоголя, можно не только сэкономить деньги, но и получить больше удовольствия, пишет Pravda.Ru.
Второй способ — исключить мясные деликатесы. Мясная продукция содержит много насыщенных жиров, которые вредны для сердца и сосудов. Вместо этого, можно приготовить бобы и рыбу, которые являются полезными источниками белка и ненасыщенных жиров.
Также диетолог рекомендует сократить потребление икры, которая считается дорогим продуктом. Майонез, приготовленный на основе растительных масел, может быть полезным при умеренном употреблении. Он содержит немного холестерина, но богат витаминами и полиненасыщенными жирными кислотами.
Таким образом, соблюдение здорового питания на новогоднем столе поможет не только сэкономить деньги, но и сохранить здоровье.