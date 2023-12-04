Диетолог перечислил способы экономии на новогоднем столе

Первый способ — отказаться от алкоголя. Кроме того, что качественный алкоголь стоит дорого, он также вреден для здоровья. Поэтому, начав новый год без алкоголя, можно не только сэкономить деньги, но и получить больше удовольствия, пишет Pravda.Ru.