Амурский тигр насмерть задрал мужчину в российском регионе

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В российском регионе произошло трагическое происшествие. Мужчина, живущий в поселке Обор Хабаровского края, погиб от нападения амурского тигра, когда пытался спасти свою собаку, пишет sibdepo.ru.
По информации представителей Центра «Амурский тигр», несколько дней назад хищник снял с цепи домашнюю собаку и утащил ее в лес. Хозяин собаки решил выследить тигра, возможно, в надежде спасти своего питомца. Однако он забрел глубоко в тайгу и столкнулся с тигром уже у его добычи. Хищник рассмотрел мужчину как угрозу и нанес ему смертельное ранение.
После происшествия на место прибыли специалисты Управления охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края и полиции для расследования случившегося. В то же время жители близлежащих поселений волнуются из-за поведения тигра. В течение нескольких месяцев он нападал на собак в поселке Мухен. Жители обратились за помощью к властям, и специалисты проводили операции по поимке хищника.
Однако тигр продолжал атаковать. Местные жители уверены, что это именно этот тигр нанес смертельное ранение мужчине. Представители Центра «Амурский тигр» заявили, что если действительно подтвердится, что тигр атаковал человека, его придется убрать из естественной среды обитания.