Амурский тигр насмерть задрал мужчину в российском регионе

По информации представителей Центра «Амурский тигр», несколько дней назад хищник снял с цепи домашнюю собаку и утащил ее в лес. Хозяин собаки решил выследить тигра, возможно, в надежде спасти своего питомца. Однако он забрел глубоко в тайгу и столкнулся с тигром уже у его добычи. Хищник рассмотрел мужчину как угрозу и нанес ему смертельное ранение.