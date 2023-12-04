Аксенов оценивает ущерб фермерским хозяйствам от обмеления СКК в 100 млн рублей

Рисовые поля в Крыму поливались из Северо-Крымского канала до тех пор, пока он не перестал поставлять воду после ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению затворов и неконтролируемому сбросу воды. В середине июня Аксёнов предупредил, что снижение уровня воды в канале может вызвать потерю урожая риса на общей площади 3,2 тысяч гектаров. Ущерб будет возмещен из регионального бюджета.