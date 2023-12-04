Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Аксенов оценивает ущерб фермерским хозяйствам от обмеления СКК в 100 млн рублей

4 декабря 2023, 06:57
Фермеры в Крыму понесли значительные убытки из-за того, что они потеряли свои урожаи риса из-за обмеления Северо-Крымского канала.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил об этом на радио «Спутник в Крыму». Ущерб, который был нанесен фермерам, оценивается примерно в 100 миллионов рублей. Аксёнов отметил, что они будут полностью рассматривать возможность компенсации предпринимателям, пишет Pravda.Ru.

Глава региона подчеркнул, что инфраструктура для возобновления подачи воды через Северо-Крымский канал уже готова, но скорость выполнения задач специальной военной операции определяет, когда это произойдет. В целом ситуация с водоснабжением в регионе стабильна.

Рисовые поля в Крыму поливались из Северо-Крымского канала до тех пор, пока он не перестал поставлять воду после ракетного удара, нанесенного украинскими войсками по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению затворов и неконтролируемому сбросу воды. В середине июня Аксёнов предупредил, что снижение уровня воды в канале может вызвать потерю урожая риса на общей площади 3,2 тысяч гектаров. Ущерб будет возмещен из регионального бюджета.

Подпишитесь
В омских Нефтяниках два десятка домов остались без тепла в 18-градусный мороз
Сегодня, 05:16
5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»
Сегодня, 05:38
«Терпения всем». Омск встал в 7-балльные пробки в начале рабочей недели
Сегодня, 03:19
Призывал сдаваться в плен ВСУ. Омича задержали за антироссийскую деятельность
Сегодня, 04:44
Метеозависимым приготовиться. Омскую область к вечеру накроет магнитная буря
Сегодня, 02:42
Разрешат стройку. В Омске расширят «Зеленый остров» за счет сокращения зоны рекреации
Сегодня, 06:38