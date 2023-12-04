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5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»

4 декабря 2023, 05:38
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске за 45 млн продают два производственных помещения завода «Полет»

Заявки от участников торгов принимают до 22 декабря.

В Омске выставил на продажу производственные помещения завода «Полет». Торги проходят на площадке «Сбербанк-АСТ», заявки принимают до 22 декабря. Начальная цена лота — 45 671 800 рублей. Собственником земельного участка и помещений на улице Богдана Хмельницкого является «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».

«Вид разрешенного использования: для производственных целей под здание, для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок», — говорится в описании лота.

Общая площадь участка составляет больше 11 тысяч квадратных метров, помещений — больше 5 тысяч «квадратов».

Ранее Город55 сообщал, что в Омске за 28 млн рублей продают производственный комплекс на 2-й Солнечной.

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#Бизнес#Омск#Завод#Продажа#Торги#Промышленность#Коммунальное хозяйство#Сбыт#Полет#Евгений Игишев
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