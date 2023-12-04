5 тысяч «квадратов» за 45 млн. В Омске выставили на продажу цех завода «Полет»

В Омске выставил на продажу производственные помещения завода «Полет». Торги проходят на площадке «Сбербанк-АСТ», заявки принимают до 22 декабря. Начальная цена лота — 45 671 800 рублей. Собственником земельного участка и помещений на улице Богдана Хмельницкого является «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева».