12 жертв и падение в реку. Суд наказал черных риелторов за издевательства над омичами

В одном из случаев, обвиняемые выкупили долю квартиры у бывшего супруга долю квартиры, чем создали для женщины и ее 39-летнего сына невыносимые условия проживания. После этого мужчина получил психическое расстройство и упал с Ленинградского моста в реку.