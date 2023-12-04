12 жертв и падение в реку. Суд наказал черных риелторов за издевательства над омичами

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Установлено, что в период с 2017 по 2020 год руководитель риэлторской фирмы и его сообщники подыскивали объявления о приобретении долей в квартирах и домах Омска по низкой цене.
Сначала они составляли с продавцами договоры дарения микродолей недвижимости, а потом создавали для хозяев невыносимые условия проживания. В частности, применяли угрозы, физическое насилие, уничтожали и повреждали их имущество, заселяли в жилье людей, ведущих аморальный образ жизни.
Такие условия приводили к тому, что владельцы были вынуждены продавать оставшиеся доли по минимальной стоимости, либо выкупать их у черных риелторов по завышенной цене.
В одном из случаев, обвиняемые выкупили долю квартиры у бывшего супруга долю квартиры, чем создали для женщины и ее 39-летнего сына невыносимые условия проживания. После этого мужчина получил психическое расстройство и упал с Ленинградского моста в реку.
Всего от действий подсудимых пострадали 12 потерпевших, причиненный ущерб превысил 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Суд назначил лидеру и наиболее активному участнику группы 6 лет 6 месяцев и 5 лет 2 месяцев лишения свободы соответственно.Остальные участники получили от 3 лет 6 месяцев заключения. Кроме того, суд обязал их возместить потерпевшим причиненный моральный вред на сумму около 1,7 млн рублей.