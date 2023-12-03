Новые: год, назначения, происшествия. Как прошла эта неделя в Омске

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В Омске и области полным ходом идут приготовления к Новому году. Так, например, в Калачинске, выбрали компанию, которая построит новогодний городок на Пионерской улице. За обустройство и установку средней и детской горок, двух снежных скульптур — символов наступающего года (и каждая — не меньше двух метров), натуральной ели высотой не менее 10 метров, снежного лабиринта и новогодней иллюминации будет отвечать «Управление механизации — 10». Кроме обустройства, организации предстоит обеспечить уборку снега, чистоту ежедневный осмотр и своевременный ремонт.
Для омичей постарше, Город55 выяснил, сколько придется заплатить из своего кармана за корпоратив. Гораздо чаще, чем могло бы быть: организации полностью оплачивают праздник лишь в 48% случаев; в 37% случаев организация и работники делят затраты и в 15% работники платят целиком.
И конечно же — стало известно, как преобразится Омск к Новому году и Рождеству. Уже к концу декабря планируют украсить центр города и все крупные магистрали. В праздничном логотипе наступающего 2024 года — дом с часами, которые указывают на 12 часов, и надпись «Новогодний Омск». Кроме того, все омичи «приглашены» — в дизайн многих элементов встроен QR-код, пройдя по которому можно ознакомиться с интерактивной картой мероприятий.
Минувшая неделя в Омске запомнилась не только приятными предпраздничными хлопотами. Например, активизировались вандалы.
Так, из-за вандала, сломавшего ногами дверь в теплую остановку на «Доме Туриста», павильон закрыли на 2 недели. Парень хотел погреться (в три часа ночи), но не смог попасть внутрь — из-за чего и воспользовался грубой силой. В конце концов, стекло разбилось, а подрядной организации — ООО «Капитал-Строй» пришлось заказывать новый стеклопакет. Вандал уже найден — и даже обязался полностью возместить ущерб.
Кроме того, наказание настигло и двух пьяных омичей, устроивших дебош 26 ноября в пиццерии на улице Рождественского. Расследование продолжается, а пока что хулиганов отправили на домашний арест, запретив пользоваться интернетом.
Но кого-то придется еще и поискать. Минувшая неделя запомнилась и побегом мобилизованных омичей из Псковской области. Пятеро человек (двое из них в федеральном розыске), самовольно оставили воинскую часть в деревне Череха. Военные полагают, что сбежавшие могут находиться в Омске. «Самовольщикам» грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.
Прошедшая неделя подкинула омичам много погодных затруднений: зима в регионе все сильнее заявляет о себе. Поэтому уже в понедельник омичам пообещали каток — отнюдь без фигурного катания. Гололедица, снежный накат и ветер стали частыми гостями в новостях. Вслед за ними — пришли туман, а немного погодя и буря. Будьте аккуратны, омичи!
За эту неделю многое изменилось и в правительстве Омской области. Например, сменились заместители у многих областных министров. Из громких назначений — Максим Макаленко, бывший кандидат в губернаторы от партии ЛДПР, назначен на должность первого заместителя главы министерства цифрового развития и связи Омской области. Кроме того, назначили и постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании: в список вошли два первых заместителя председателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, заместитель председателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.
Другое примечательное назначение — Алексей Меркушов, уволенный из полиции и возглавивший Черлакский район. Напомним, что до этого экс-полицейский был врио главы.