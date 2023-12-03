Новые: год, назначения, происшествия. Как прошла эта неделя в Омске

В Омске и области полным ходом идут приготовления к Новому году. Так, например, в Калачинске, выбрали компанию, которая построит новогодний городок на Пионерской улице. За обустройство и установку средней и детской горок, двух снежных скульптур — символов наступающего года (и каждая — не меньше двух метров), натуральной ели высотой не менее 10 метров, снежного лабиринта и новогодней иллюминации будет отвечать «Управление механизации — 10». Кроме обустройства, организации предстоит обеспечить уборку снега, чистоту ежедневный осмотр и своевременный ремонт.