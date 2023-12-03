Накроет мощное похолодание. Какая погода ждет омичей в начале недели

По данным сервиса Ventusky, к Омску приближаются настоящие холода. Всю неделю температура будет понижаться, но небольшое исключение прогнозируется во вторник — столбик термометра вернется к нулю. Однако — ненадолго: уже в среду температура достигнет 23 градусов ниже нуля, а четверг окончательно зафиксирует температуру ниже 30 градусов.



Пик похолодания придется на субботу: температура будет держаться около отметки в -40 градусов днем, с несущественным потеплением при появлении солнца (синоптики прогнозируют ясную погоду во второй половине дня). В воскресенье температура ненадолго нормализуется, вернув привычные для многих -20 градусов.