Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:04

Updated Сегодня, 04:04

Холода уже совсем близко

Накроет мощное похолодание. Какая погода ждет омичей в начале недели

3 декабря 2023, 03:59
Фото: 1MI
Холода уже совсем близко

В Омск придут серьезные заморозки до -40

Температурные скачки, облачность и похолодание до минус 40 — такой будет грядущая неделя для омичей.

По данным сервиса Ventusky, к Омску приближаются настоящие холода. Всю неделю температура будет понижаться, но небольшое исключение прогнозируется во вторник — столбик термометра вернется к нулю. Однако — ненадолго: уже в среду температура достигнет 23 градусов ниже нуля, а четверг окончательно зафиксирует температуру ниже 30 градусов.

Пик похолодания придется на субботу: температура будет держаться около отметки в -40 градусов днем, с несущественным потеплением при появлении солнца (синоптики прогнозируют ясную погоду во второй половине дня). В воскресенье температура ненадолго нормализуется, вернув привычные для многих -20 градусов.

А вот особенных осадков в течение недели не ожидается — снегопады пройдут только во вторник и среду. В понедельник прогнозируются сильные порывы ветра до 15 м/c.

Сильное похолодание в субботуСильное похолодание в субботу
Субботний холодный фронтСубботний холодный фронт
Наступающий снегопад во вторникНаступающий снегопад во вторник
Сильное похолодание в субботу
Фото: Ventusky
Зима не шутит! По Омской области с метелью ударят сибирские морозы до -28 градусов
Узнать подробнее
Завалит снегом. В Гидрометцентре РФ рассказали, какой погоды ждать омичам в декабре
Узнать подробнее
#Погода#Омск#Похолодание#Новости#Температура#Ветер#Снегопады#Илья Скобин
Подпишитесь
Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования
Вчера, 11:04
Возможны перебои. Жители Тары останутся без газа из-за аварии
Сегодня, 05:49
Отправление откладывается. В Омске внезапно задержали несколько рейсов
Сегодня, 04:41
Вместо платной парковки. Совладелец пивного бизнеса построит ТЦ на Левобережье Омска
Сегодня, 05:27
Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень
Вчера, 17:32