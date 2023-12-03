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Омский колледж гражданской авиации потерял ценных специалистов

Дефицит инструкторов. Омский колледж вертолетчиков столкнулся с нехваткой кадров

3 декабря 2023, 08:27
Фото: 1MI

Омский колледж гражданской авиации потерял ценных специалистов

Единственный в России летно-технический колледж гражданской авиации потерял почти всех пилотов-инструкторов.

По информации бюллетеня развития малой авиации от Счетной палаты Российской Федерации, Омский летно-технический колледж гражданской авиации лишился почти всех пилотов-инструкторов. По состоянию на 2020 год их было девять, сейчас — всего два.

Привлечение сторонних инструкторов обходится куда дороже:

«При этом стоимость летного часа по контрактам со сторонними организациями на оказание услуг по летной подготовке курсантов значительно превышает стоимость летного часа силами и средствами колледжа» — гласит отчет аудиторов.

Однако именно работа приглашенных организаций и спровоцировала отток пилотов-инструкторов из учреждения. Более того — по этой же причине сократилось количество вертолетов, пригодных к эксплуатации: всего парк авиации учреждения включал пять вертолётов Bell и Aérospatiale AS.350 и восемь вертолётов Ми-8Т и Ми-171, но уже в 2020 году подняться в воздух могли только пять.

В 2022 году Летно-технический колледж получил финансирование в размере 1,27 млрд рублей, что, по оценке аудиторов, превышает норматив финансового обеспечения на 540,9 млн.

Напомним, что Омский летно-технический колледж гражданской авиации готовит пилотов, авиационных механиков и специалистов авиационного и радиоэлектронного оборудования. Кроме того, колледж им. Ляпидевского — единственное в России учебное заведение, обеспечивающее подготовку пилотов и бортмехаников вертолёта Ми-8.

Ранее Город55 освещал проблемы и в других учебных заведениях Омска:

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#Образование#Новости#Илья Скобин#Омский колледж вертолетчиков
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