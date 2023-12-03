Дефицит инструкторов. Омский колледж вертолетчиков столкнулся с нехваткой кадров

Однако именно работа приглашенных организаций и спровоцировала отток пилотов-инструкторов из учреждения. Более того — по этой же причине сократилось количество вертолетов, пригодных к эксплуатации: всего парк авиации учреждения включал пять вертолётов Bell и Aérospatiale AS.350 и восемь вертолётов Ми-8Т и Ми-171, но уже в 2020 году подняться в воздух могли только пять.