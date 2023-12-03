Дефицит инструкторов. Омский колледж вертолетчиков столкнулся с нехваткой кадров

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
По информации бюллетеня развития малой авиации от Счетной палаты Российской Федерации, Омский летно-технический колледж гражданской авиации лишился почти всех пилотов-инструкторов. По состоянию на 2020 год их было девять, сейчас — всего два.
Привлечение сторонних инструкторов обходится куда дороже:
«При этом стоимость летного часа по контрактам со сторонними организациями на оказание услуг по летной подготовке курсантов значительно превышает стоимость летного часа силами и средствами колледжа» — гласит отчет аудиторов.
Однако именно работа приглашенных организаций и спровоцировала отток пилотов-инструкторов из учреждения. Более того — по этой же причине сократилось количество вертолетов, пригодных к эксплуатации: всего парк авиации учреждения включал пять вертолётов Bell и Aérospatiale AS.350 и восемь вертолётов Ми-8Т и Ми-171, но уже в 2020 году подняться в воздух могли только пять.
В 2022 году Летно-технический колледж получил финансирование в размере 1,27 млрд рублей, что, по оценке аудиторов, превышает норматив финансового обеспечения на 540,9 млн.
Напомним, что Омский летно-технический колледж гражданской авиации готовит пилотов, авиационных механиков и специалистов авиационного и радиоэлектронного оборудования. Кроме того, колледж им. Ляпидевского — единственное в России учебное заведение, обеспечивающее подготовку пилотов и бортмехаников вертолёта Ми-8.
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