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Published Сегодня, 06:22

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Омск столкнется с отключениями воды

Череда масштабных отключений. Омичам рассказали, где и когда отключат воду

3 декабря 2023, 06:22

Омск столкнется с отключениями воды

Омичам придется столкнуться с отсутствием воды 4 и 7 декабря. Под отключение попадет больше 50 адресов

«ОмскВодоканал» анонсировал несколько волн отключений водоснабжения. Так, из-за замены запорной арматуры 4 декабря, отключат водопровод на Нефтезаводской улице — а это 22 адреса различных административных и производственных задний:

  • ТЭЦ-3;
  • ул. Нефтезаводская 51, 51а, 52, 53, 54;
  • ул. Губкина 2, 1, 1а, 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 5/2, 7, 7/3;
  • ул. 1-я Заводская 39, 39а, 39Б, 39д.

Отключение продлится с 10:00 до 20:00 часов.

Следующее отключение произойдет 7 декабря — ремонтные работы с запорной арматурой прервут водоснабжение жилых домов на Проспекте Мира. Под отключения попадут дома № 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34в, 36, 36а. Ремонтные работы завершат к 20:00.

Так же будет отключен водопровод на улицах 28 Северная — Орджоникидзе. Здесь без воды останутся 28 жилых домов, 36 административных зданий, детский сад № 134 и центр социальной адаптации «Надежда». Отключение продлится до 8 часов вечера.

Список адресов, попадающих под отключение на улицах 28 Северная — ОрджоникидзеСписок адресов, попадающих под отключение на улицах 28 Северная — Орджоникидзе
Список адресов, попадающих под отключение на улицах 28 Северная — Орджоникидзе
Фото: Росводоканал Омск
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#Омск#Детский сад#Отключение воды#Жилые дома#ОмскВодоканал#Новости#Водопровод#Ремонтные работы#Илья Скобин
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