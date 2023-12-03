Череда масштабных отключений. Омичам рассказали, где и когда отключат воду

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
«ОмскВодоканал» анонсировал несколько волн отключений водоснабжения. Так, из-за замены запорной арматуры 4 декабря, отключат водопровод на Нефтезаводской улице — а это 22 адреса различных административных и производственных задний:
Отключение продлится с 10:00 до 20:00 часов.
Следующее отключение произойдет 7 декабря — ремонтные работы с запорной арматурой прервут водоснабжение жилых домов на Проспекте Мира. Под отключения попадут дома № 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 34б, 34в, 36, 36а. Ремонтные работы завершат к 20:00.
Так же будет отключен водопровод на улицах 28 Северная — Орджоникидзе. Здесь без воды останутся 28 жилых домов, 36 административных зданий, детский сад № 134 и центр социальной адаптации «Надежда». Отключение продлится до 8 часов вечера.