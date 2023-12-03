Череда масштабных отключений. Омичам рассказали, где и когда отключат воду

Так же будет отключен водопровод на улицах 28 Северная — Орджоникидзе. Здесь без воды останутся 28 жилых домов, 36 административных зданий, детский сад № 134 и центр социальной адаптации «Надежда». Отключение продлится до 8 часов вечера.