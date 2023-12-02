В остановившем трассу Омск — Тюмень ДТП погибли два человека

Posted Сегодня, 20:50
Published Сегодня, 20:50
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Updated Сегодня, 20:50
Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на федеральной трассе Омск — Тюмень, из-за которого перекрыли движение.
«Один из водителей большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.
В результате этой аварии на месте происшествия от травм погибли оба водителя, а кабины автомобилей превратились в груду искореженного металла.
Напомним, из-за этого ДТП была перекрыта федеральная трасса, позже, по данным источника Города55, легковые автомобили пустили реверсом по обочине дороги.