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На месте до сих пор работают силовики

В остановившем трассу Омск — Тюмень ДТП погибли два человека

2 декабря 2023, 20:50
Фото: 1MI
На месте до сих пор работают силовики

В жестком столкновении двух фур на трассе Омск — Тюмень погибли оба водителя

Причиной аварии, по предварительным выводам силовиков, стал выезд на встречку одного из водителей.

Городу55 стали известны подробности смертельного ДТП на федеральной трассе Омск — Тюмень, из-за которого перекрыли движение.

«Один из водителей большегрузного автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком», — рассказал Городу55 источник в экстренных службах.

В результате этой аварии на месте происшествия от травм погибли оба водителя, а кабины автомобилей превратились в груду искореженного металла.

Напомним, из-за этого ДТП была перекрыта федеральная трасса, позже, по данным источника Города55, легковые автомобили пустили реверсом по обочине дороги.

Из-за жесткого столкновения двух фур перекрыли федеральную трассу Омск — Тюмень
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#Общество#Происшествия#Город#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов#Тюмень
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