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По факту случившегося проводится проверка

В Омске в автомобиле нашли труп 87-летнего пенсионера

2 декабря 2023, 02:39
Фото: 1MI
По факту случившегося проводится проверка

В Омске в собственном автомобиле задохнулся 87-летний пенсионер

Машина была припаркована рядом с домом, где жил погибший.

В Омске следователи выясняют все обстоятельства гибели 87-летнего пенсионера, тело которого нашли в машине у одного из домов по улице 3-я Островская.

«В четверг, 30 ноября, около 18:41 у гаража рядом с домом в автомобиле „ВАЗ-2107“ родственники нашли бездыханное тело мужчины, после чего сообщили о случившемся в экстренные службы», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место происшествия эксперты и криминалисты предварительно определили, что смерть мужчины наступила от отравления угарным газом. При этом на данном этапе силовики исключают несчастный случай из версий произошедшего.

Напомним, как ранее сообщал Город55, на этой недели подобным образом погиб омский предприниматель.

Задохнулся. В Омске в гараже нашли труп предпринимателя
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#Эксклюзивы#Общество#Происшествия#Город#Омск#Омская область#Россия#Новости#Василий Попов
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