Сотни жителей Сахалина и Курил получили комфортное жилье в 2023 года

«Теперь у нас шикарные условия! Квартира просторная, такая большая прихожая. Два титана — на кухне и в ванной. Окна выходят на солнечную сторону, хороший двор, а за домом — маяк, лес, природа. С прошлой квартирой не сравнится. Сегодня у меня просто нет слов. Очень приятно, что в наше время мы еще получаем квартиры от государства. Это дорогого стоит», — поделилась Наталья Перезолова.