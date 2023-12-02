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Проект одобрен. Возле СНТ в Ленинском округе Омска построят еще одну пятиэтажку

2 декабря 2023, 04:50
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Ленинском округе Омска рядом с СНТ фирма «Зодиак» построит третью пятиэтажку

Первый пятиэтажный дом на улице 1-й Красной звезды застройщик начал возводить в 2021 году.

Городу55 стало известно, что омской компании «Зодиак» одобрили проект строительства третьего жилого дома на улице 1-й Красной звезды. ООО «Архстройэксперт» в середине ноября выдало положительное заключение экспертизы.

Разработкой проектной документации для застройщика занимался «Проектный институт „Новые технологии“», которым владеет и руководит Екатерина Янкелевич.

О строительстве трех пятиэтажных домов серии 1-335 ОМИ на улице 1-й Красной звезды в Ленинском округе стало известно еще ноябре 2021 года. Возводят их на участке с кадастровым номером 55:36:160103:7109, рядом с СНТ и золоотвалами ТЭЦ-2.

Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Две пятиэтажки компания «Зодиак» уже начала строить, а сейчас одобрили проект третьего дома. Отметим, что фирму зарегистрировали летом 2020 года. Единственным учредителем и директором «Зодиака» является Эдуард Ткачев. В прошлом году выручка компании составила 290,2 млн рублей.

На очереди третий. В омском ЖК «Волгоградская звезда» построят многоэтажный дом
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#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Пятиэтажка#Юлия Истомина
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