Проект одобрен. Возле СНТ в Ленинском округе Омска построят еще одну пятиэтажку

О строительстве трех пятиэтажных домов серии 1-335 ОМИ на улице 1-й Красной звезды в Ленинском округе стало известно еще ноябре 2021 года. Возводят их на участке с кадастровым номером 55:36:160103:7109, рядом с СНТ и золоотвалами ТЭЦ-2.