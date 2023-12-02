Планы меняются. В Омске маршрут № 51 с нового года хотят вернуть в центр города

О том, что с 2024 года маршрут № 51 вновь будет курсировать по центру города, пишет NGS55.RU со ссылкой на президента Омского транспортного союза Николая Артемьева. При этом на маршрут № 64 (Дергачева → пос. Дальний) перевозчика так и не нашли. Торги по этому направлению проваливаются уже в третий раз.