Планы меняются. В Омске маршрут № 51 с нового года хотят вернуть в центр города

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Стало известно, что один из популярных маршрутов в Омске планируют пустить снова по центральной части города. Речь идет о № 51, который соединяет поселки Привокзальный и Амурский (СНТ «Заря-3» и «Березка»). Перевозчика на это направление нашли — здесь с нового года будет работать «Омстар». Планируется, что он заступит на маршрут 1 января 2024 года.
Перестановка во время внедрения новой транспортной схемы коснулась и маршрута № 51, на котором ранее работали автобусы малого класса. В середине лета 2023 года его и другие маршруты скорректировали так, чтобы в центре города не было маршруток. Контракт с предыдущим перевозчиком, который обслуживал данное направление, городская администрация расторгла и открыла дублирующий маршрут 51А. Автобусы двигались по Фрунзенскому мосту и улице Маршала Жукова.
При проведении аукциона на поиск нового перевозчика мэрия указывала, что у него должны быть 18 автобусов среднего класса. При этом нужно было, чтобы как минимум семь из них работали на компримированном природном газе.
Также по крайней мере четыре единицы транспорта должны быть удобны для перевозки пассажиров с инвалидностью. По всей видимости, у «Омстар» имеется необходимое оборудование в нужном количестве.
О том, что с 2024 года маршрут № 51 вновь будет курсировать по центру города, пишет NGS55.RU со ссылкой на президента Омского транспортного союза Николая Артемьева. При этом на маршрут № 64 (Дергачева → пос. Дальний) перевозчика так и не нашли. Торги по этому направлению проваливаются уже в третий раз.