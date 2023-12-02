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Хоценко поручил взять на контроль ситуацию с газоснабжением на севере Омской области

Хоценко поручил взять на контроль ситуацию с газоснабжением на севере Омской области

2 декабря 2023, 08:05
Все ответственные структуры и лица должны оперативно реагировать на обращения жителей.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел оперативное совещание с командой правительства, главами районов и руководителями органов исполнительной власти. Ведущей темой обсуждения стала ситуация с газоснабжением в северной части региона. Из-за резкого похолодания вполне возможны перебои в подаче газа.

«Знаю, что с этой проблемой жители сталкиваются уже на протяжении порядка пяти лет. Этим летом мы совместно с „Газпромом“ начали строить стратегически важный объект для газификации омского севера. До конца следующего года построим газопровод до Большеречья, газ смогут получить свыше 7 тысяч семей и 25 котельных. Дальше газопровод протянем до Тарского района, а к концу 2025 года обеспечим газом Знаменский и Тевризский районы», — отметил Виталий Хоценко.

Губернатор поручил оперативно отрабатывать обращения жителей Тевризского, Тарского и Знаменских районов по поводу возмещения затрат. В период нестабильной подачи газа на север региона местные жители будут использовать альтернативные источники отопления, за что потом им положены выплаты.

Вопрос бесперебойного газоснабжения северных районов взят на особый контроль.

Омский губернатор Хоценко поручил увеличить в два раза сумму выплат погорельцам
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#Политика#Общество#Омск#Омская область#Новости#Газоснабжение#Виталий Хоценко#Алина Ясинская
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