Хоценко поручил взять на контроль ситуацию с газоснабжением на севере Омской области

Губернатор поручил оперативно отрабатывать обращения жителей Тевризского, Тарского и Знаменских районов по поводу возмещения затрат. В период нестабильной подачи газа на север региона местные жители будут использовать альтернативные источники отопления, за что потом им положены выплаты.