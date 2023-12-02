Хоценко поручил взять на контроль ситуацию с газоснабжением на севере Омской области

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел оперативное совещание с командой правительства, главами районов и руководителями органов исполнительной власти. Ведущей темой обсуждения стала ситуация с газоснабжением в северной части региона. Из-за резкого похолодания вполне возможны перебои в подаче газа.
«Знаю, что с этой проблемой жители сталкиваются уже на протяжении порядка пяти лет. Этим летом мы совместно с „Газпромом“ начали строить стратегически важный объект для газификации омского севера. До конца следующего года построим газопровод до Большеречья, газ смогут получить свыше 7 тысяч семей и 25 котельных. Дальше газопровод протянем до Тарского района, а к концу 2025 года обеспечим газом Знаменский и Тевризский районы», — отметил Виталий Хоценко.
Губернатор поручил оперативно отрабатывать обращения жителей Тевризского, Тарского и Знаменских районов по поводу возмещения затрат. В период нестабильной подачи газа на север региона местные жители будут использовать альтернативные источники отопления, за что потом им положены выплаты.
Вопрос бесперебойного газоснабжения северных районов взят на особый контроль.