Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ получил сертификат на экскурсию

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
На международной выставке-форуме «Россия» побывал двухмиллионный посетитель. Изучить важнейшие достижения страны, окунуться в ее богатую историю и оценить перспективы развития только в первый день работы выставки пришли больше 190 тыс человек.
Не так давно сюда приехал Марат Сабитов из Казани. Они отправились на выставку вместе с супругой Марией. Двухмиллионному посетителю вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России.
Семья очень обрадовалась и рассказала, что этот подарок является для них символичным, поскольку Марат трудится в энергетической сфере. Гостям вручили сертификат, когда они находились в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего». С презентом к ним вышли представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро».
Напомним, что выставка открылась 4 ноября на ВДНХ. Посмотреть ее экспозиции можно до 12 апреля 2024 года.