Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ получил сертификат на экскурсию

Семья очень обрадовалась и рассказала, что этот подарок является для них символичным, поскольку Марат трудится в энергетической сфере. Гостям вручили сертификат, когда они находились в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего». С презентом к ним вышли представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро».