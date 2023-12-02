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Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ получил сертификат на экскурсию

Двухмиллионный посетитель выставки «Россия» на ВДНХ получил сертификат на экскурсию

2 декабря 2023, 13:37
Фото: телеграм-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко
Только в день открытия посмотреть экспозиции пришли больше 190 тыс человек.

На международной выставке-форуме «Россия» побывал двухмиллионный посетитель. Изучить важнейшие достижения страны, окунуться в ее богатую историю и оценить перспективы развития только в первый день работы выставки пришли больше 190 тыс человек.

Не так давно сюда приехал Марат Сабитов из Казани. Они отправились на выставку вместе с супругой Марией. Двухмиллионному посетителю вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС — самую мощную электростанцию России.

Семья очень обрадовалась и рассказала, что этот подарок является для них символичным, поскольку Марат трудится в энергетической сфере. Гостям вручили сертификат, когда они находились в павильоне № 46 «Энергия жизни» Министерства энергетики России в зале «Энергия будущего». С презентом к ним вышли представители АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“», Министерство энергетики РФ и ПАО «РусГидро».

Напомним, что выставка открылась 4 ноября на ВДНХ. Посмотреть ее экспозиции можно до 12 апреля 2024 года.

Экспозиции «Россия в движении» и «Строим будущее» открылись на выставке «Россия»
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#Общество#Культура#Россия#Выставка#Новости#Экскурсия#Алина Ясинская#Вднх#Выставка Россия
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