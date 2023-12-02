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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

иллюстрация

Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования

2 декабря 2023, 11:04
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области переназначили двух из четырех заместителей главы минобра Кротта

С чиновниками заключили контракты сроком на один год.

На портале правовой информации появилось распоряжение губернатора Омской области о переназначении заместителей министра образования Ивана Кротта. Правда, утвердили не всех, а только двух чиновников.

Одним из заместителей является Оксана Груздева, которая продолжит помогать главе ведомства. Согласно представленному документу, она является начальником управления опеки и попечительства над несовершеннолетними и адаптивного образования.

Также на своем месте остался Николай Сергеев. Их утвердили на службу в последний день осени, 30 ноября. Срок действия заключенных с ними контрактов составляет 12 месяцев. Ровно столько же официально теперь на своих постах находятся и министры. Ранее в Омской области с ними заключали договоры на весь губернаторский срок (пять лет).

Имена двух других чиновников, которые помогают министру образования Омской области, в документе не представлено. Речь идет о первом заместителе Ларисе Жуковой и простом заместителе Елене Корчагиной.

Ранее Город55 писал о других кадровых перестановках в структуре власти. Также были переназначены заместители глав нескольких ведомств. Кроме того, случилось три громких отставки министров. Речь идет о Дмитрие Крикорьянце, Александре Мураховском и Илье Лобове.

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#Политика#Омск#Омская область#Отставки и назначения#Новости#Иван Кротт#Заместитель#Заместители губернатора#Алина Ясинская#Распоряжение
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