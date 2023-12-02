Два из четырех. В Омской области переназначили заместителей министра образования

Также на своем месте остался Николай Сергеев. Их утвердили на службу в последний день осени, 30 ноября. Срок действия заключенных с ними контрактов составляет 12 месяцев. Ровно столько же официально теперь на своих постах находятся и министры. Ранее в Омской области с ними заключали договоры на весь губернаторский срок (пять лет).