Заживо похоронили. В Омске рабочие замуровали собаку, когда меняли трубы

Неравнодушные омичи сообщили о произошедшем в МЧС, но получили отказ, а с муниципальным приютом для животных им связаться не удалось. Местные жители рассказали, что на месте дежурит вторая дворняга, которая не отходит от замурованного пса. Очевидцы также отметили, что обе собаки чипированы.