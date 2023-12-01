Заживо похоронили. В Омске рабочие замуровали собаку, когда меняли трубы

Posted Сегодня, 02:27
Published Сегодня, 02:27
Modified Сегодня, 02:29
Updated Сегодня, 02:29
Омичи в социальных сетях рассказали, что на улице Моторной коммунальщики замуровали собаку во время ремонта труб. Пес несколько дней просидел в строительной ловушке. Очевидцы предполагают, что рабочие могли не заметить животное.
Неравнодушные омичи сообщили о произошедшем в МЧС, но получили отказ, а с муниципальным приютом для животных им связаться не удалось. Местные жители рассказали, что на месте дежурит вторая дворняга, которая не отходит от замурованного пса. Очевидцы также отметили, что обе собаки чипированы.
Мэр Омска Сергей Шелест накануне вечером, 30 ноября, сообщил, что собаку удалось вызволить.
«Получил массу сообщений о том, что на Моторной, 11 при замене труб отопления была ограничена свобода уличной собаки. Спешу сообщить что животное вызволено из внезапного плена. Сейчас бригада „Тепловой компании“ дополнительно осмотрит помещение на предмет присутствия других животных. Ни одно живое существо не пострадает», — написал градоначальник в своем телеграм-канале.
Ранее Город55 рассказывал, что в Омске к работникам приюта попал щенок с пятью лапами. Собаку обследуют, чтобы решить, что делать с аномалией.