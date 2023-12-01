Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева

В следующие пять лет бизнесмен собирается открыть динопарк, зону для пикников, пару бассейнов с подогревом, пляж с несколькими видами песка из Грузии, Казахстана, Турции. Все это появится в рамках реализации инвестпроекта для дальнейшего развития и благоустройства парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Помимо развития парка в Омске бизнесмен пару недель назад начал строить базу отдыха на площади в 70 гектаров в Чернолучье: там будет около 50 домиков-глэмпингов с купелями и ресторан в виде самолета.