Зажаты в угол. Омский этно-парк выселяют с «Зеленого острова» из-за проекта Закриева

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Сегодня в СМИ появилась информация о расширении парка развлечений «Вокруг света», который принадлежит гендиректору компании «Омск Сайдинг Инвест» Хусайну Закриеву. К 1 июня 2024 года его территория должна увеличиться минимум в три раза.
В следующие пять лет бизнесмен собирается открыть динопарк, зону для пикников, пару бассейнов с подогревом, пляж с несколькими видами песка из Грузии, Казахстана, Турции. Все это появится в рамках реализации инвестпроекта для дальнейшего развития и благоустройства парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Помимо развития парка в Омске бизнесмен пару недель назад начал строить базу отдыха на площади в 70 гектаров в Чернолучье: там будет около 50 домиков-глэмпингов с купелями и ресторан в виде самолета.
Однако для расширения парка Закриева администрация попросила других арендаторов освободить занимаемые площадки. Одним из них стал этно-парк «Ферма». Бизнес принадлежит компании ООО «Электус» (учредитель и директор — Наталья Парамонова).
Договор аренды участка на территории «Зеленого острова» был заключен с БУ г. Омска «Спортивный город» в июне 2018 года сроком на 10 лет. После этого предприниматели вложили в развитие этно-парка различные ресурсы, в том числе пришлось брать и кредиты. По состоянию на 1 мая 2023 года в проект вложили уже более 10 млн рублей.
«За все время существования проекта оплачена арендная плата бюджетным учреждениям города Омска в размере 2,8 млн рублей», — написала Наталья Парамонова в своем письме к уполномоченному по защите прав предпринимателей Юрию Герасименко.
В начале ноября создатели этно-парка «Ферма» получили уведомление, подписанное директором «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексеем Сокиным. В нем прямо говорится, что перед бюджетным учреждением стоит задача провести работу по освобождению территории парка от арендаторов, осуществляющих на ней предпринимательскую деятельность или владельцев имущества, хранящегося на территории парка до 29 ноября 2023 года.
«Уведомляем вас о досрочном расторжении договорных отношений, необходимости возврата имущества», — говорится в уведомлении.
В этот срок предпринимателей как раз попросили вывезти с территории парка четыре летних беседки, детскую игровую комнату, баню, глиняную парную, комнату отдыха и три кафе.
«Мы с Сокиным ходили по парку, искали новое место. Но тут дело даже не в том, нашли или не нашли. Никаких гарантий никто не дает, что и оттуда нас не выгонят. При переезде большая часть наших вложений просто „погибнет“. Экономически переезд — это очень дорого. Хотя мы согласны идти на какие-то компромиссы, но с нами никто не разговаривает и реальных, разумных альтернатив не предлагает», — рассказал Городу55 один из основателей этно-парка «Ферма» Антон Парамонов.
У предпринимателей состоялся разговор и с управляющей парка «Вокруг света» Дарьей Толмачевой, но во время него она только интересовалась, когда этно-парк съедет и освободит площадку.
«В пандемию стояли, аренду платили. Пережили пандемию, пережили ремонт парка. И сейчас, как только начали нормально работать и зарабатывать, вкладываться в развитие, получили такой сюрприз. А у нас еще не закрыты кредитные обязательства. Мы зажаты в угол. Получается, что в парке нет места для русской бани, русской культуры», — добавил омич.
Пока у владельцев этно-парка действует договор (а подписан он с «Центром компетенций» до 31 декабря 2023 года), они собирают подписи в поддержку проекта и написали письмо к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Омской области с просьбой оказать содействие в сохранении социально-значимого проекта на территории «Зеленого острова».
Помимо этого, в телеграм-канале создали чат в поддержку этно-парка, где тут же появилось множество отзывов от омичей, которые успели посетить комплекс за годы его работы.
Как сообщил Городу55 руководитель фирмы «Омск Сайдинг Инвест» Хусайн Закриев, у него уже заключен договор аренды территории «Зеленого острова». Дату, когда это произошло, предприниматель не назвал, но уточнил, что вопросы с прежними арендаторами решает именно администрация. Пока что никакой работы на новых арендуемых участках Закриев не ведет.
Прояснить позицию «Центра компетенций» оперативно не удалось. Руководитель «Центра компетенций» Алексей Сокин согласился дать комментарий по сложившейся ситуации в понедельник, 4 декабря.
«Надо комплексно все решать», — сказал Сокин.
Напомним, что в конце сентября «Центр компетенций по вопросам городской среды» передали в собственность Омской области. Тогда депутаты Омского горсовета высказали обеспокоенность, что будет с территорией парка «Зеленый остров», который с 2020-го находился на балансе учреждения. Тогда Сокин заявил, что имущество — эстрада, которая требует ремонта, административный корпус, старинные гроты — останутся в казне. Работа с ними будет вести либо по концессии, либо при финансировании города. Но, как видим, первый вариант оказался для администрации Омска предпочтительней: