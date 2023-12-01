Заражаются из-за незащищенного секса. В Омской области снизилась заболеваемость ВИЧ

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
В 2023 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Омской области снизилась на 7,4%, сообщили сегодня, в День борьбы со СПИДом, в региональном минздраве.
«Почти 100% всех, у кого выявили ВИЧ встали на учет и получают терапию. Основной путь заражения — незащищенные сексуальные контакты», — рассказали в ведомстве.
Омичей пригласили сегодня, 1 декабря, сдать тест на ВИЧ в экспресс-лабораториях.
График их работы: с 10:00 до 13:00 у КДЦ «Кристалл»; с 15.00. до 18:00 на площади перед Региональным центром по связям с общественностью (Красный путь, 9); с 15:00 до 20:00 в здании торгового центра «МЕГА».
Ранее Город55 рассказывал, как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом. Своими историями поделились те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.