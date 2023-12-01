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Posted Сегодня, 06:03

Published Сегодня, 06:03

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

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Заражаются из-за незащищенного секса. В Омской области снизилась заболеваемость ВИЧ

1 декабря 2023, 06:03
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омской области за год заболеваемость ВИЧ снизилась на 7%

Жителей города пригласили сдать тест на ВИЧ в мобильных экспресс-лабораториях.

В 2023 году заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Омской области снизилась на 7,4%, сообщили сегодня, в День борьбы со СПИДом, в региональном минздраве.

«Почти 100% всех, у кого выявили ВИЧ встали на учет и получают терапию. Основной путь заражения — незащищенные сексуальные контакты», — рассказали в ведомстве.

Омичей пригласили сегодня, 1 декабря, сдать тест на ВИЧ в экспресс-лабораториях.

График их работы: с 10:00 до 13:00 у КДЦ «Кристалл»; с 15.00. до 18:00 на площади перед Региональным центром по связям с общественностью (Красный путь, 9); с 15:00 до 20:00 в здании торгового центра «МЕГА».

Ранее Город55 рассказывал, как живут пациенты с положительным ВИЧ-статусом. Своими историями поделились те, кто непосредственно сталкивается с болезнью каждый день.

Увидела СПИД своими глазами. Истории омичей, ежедневно сталкивающихся с ВИЧ
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#Здоровье#Омск#Омская область#Лечение#ВИЧ-инфекция#Дискриминация#Евгений Игишев
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