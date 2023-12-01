Волнистые дороги. Омичи пожаловались на ледяные бугры на проезжей части

Напомним, что Обь-Иртышское УГМС предупреждает омичей о сильном гололеде и ухудшении погодных условий на выходных. Согласно прогнозу, погода резко изменится в воскресенье, 3 декабря. В течение суток в регионе будет сильная метель с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости. В ночь с воскресенья на понедельник в Омской области ожидается сильное похолодание до -25 градусов.