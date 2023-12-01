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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Омичи рассказали о ледяных буграх прямо на проезжей части

Волнистые дороги. Омичи пожаловались на ледяные бугры на проезжей части

1 декабря 2023, 12:14
Фото: 1MI

Омичи рассказали о ледяных буграх прямо на проезжей части

Такая ситуация наблюдается на перекрестке улиц Гусарова и Октябрьская.

Жалоба на состояние дороги появилась в паблике «ЧП Омск». По фотографии, прикрепленной к посту, можно понять, что лед сильно исказил дорогу, появились большие бугры, которые мешают проезду и делают участок опасным.

«Уважаемые администрация и дорожная служба города Омска, примите меры по устранению огромного ледяного горба на перекрестке улиц Гусарова и Октябрьская! И это не обочина, а полноценная полоса в сторону ул. Госпитальной», — рассказал омич.

Администрация пока не прокомментировала эту ситуацию.

Фото: Скриншот паблика "ЧП Омск"

Напомним, что Обь-Иртышское УГМС предупреждает омичей о сильном гололеде и ухудшении погодных условий на выходных. Согласно прогнозу, погода резко изменится в воскресенье, 3 декабря. В течение суток в регионе будет сильная метель с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости. В ночь с воскресенья на понедельник в Омской области ожидается сильное похолодание до -25 градусов.

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#Дороги#Омск#Жалобы#Новости#Дорога#Жалоба#Опасные дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги#Содержание дорог
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