Волнистые дороги. Омичи пожаловались на ледяные бугры на проезжей части

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Жалоба на состояние дороги появилась в паблике «ЧП Омск». По фотографии, прикрепленной к посту, можно понять, что лед сильно исказил дорогу, появились большие бугры, которые мешают проезду и делают участок опасным.
«Уважаемые администрация и дорожная служба города Омска, примите меры по устранению огромного ледяного горба на перекрестке улиц Гусарова и Октябрьская! И это не обочина, а полноценная полоса в сторону ул. Госпитальной», — рассказал омич.
Администрация пока не прокомментировала эту ситуацию.
Напомним, что Обь-Иртышское УГМС предупреждает омичей о сильном гололеде и ухудшении погодных условий на выходных. Согласно прогнозу, погода резко изменится в воскресенье, 3 декабря. В течение суток в регионе будет сильная метель с мокрым снегом, из-за чего вполне вероятно ухудшение видимости. В ночь с воскресенья на понедельник в Омской области ожидается сильное похолодание до -25 градусов.