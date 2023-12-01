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Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремисткой организацией

1 декабря 2023, 02:59
Фото: 1MI
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Заседание проходило в закрытом режиме. Решение суда сразу вступило в силу.

Вчера, 30 ноября, российский Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Как сообщает издание «Новые известия», заседание проходило в закрытом режиме, журналисты присутствовали только при оглашении решения.

В заседании принимали участие только представители министерства юстиции. Верховному суду России потребовалось 5 часов, чтобы вынести свое решение. Мотивировочная часть не будет опубликована, так как дело маркировано грифом «секретно». Решение сразу вступило в силу.

Юристы считают, оспорить вердикт суда невозможно, так как «международного общественного движения ЛГБТ» по факту не существует: нет юридического лица, директора, должностных лиц.

«Сегодняшнее заседание Верховного суда о признании экстремистским ЛГБТ-движения — это логичное продолжение государственной политики по защите граждан (в том числе, и детей) от вредоносного негативного контента», — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Согласно российским законам, наказание за экстремистскую деятельность составляет вплоть до 12 лет лишения свободы в самых тяжких случаях, либо — штраф вплоть до 800 тысяч рублей.

#Общество#Россия#Наказание#Верховный суд#Штраф#Запрет#Лишение свободы#Решение#Евгений Игишев#Александр Хинштейн#Законы#Экстремистская организация#Деятельность#Министерство юстиции
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