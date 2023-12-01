Верховный суд России признал «движение ЛГБТ» экстремисткой организацией

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Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 03:01
Вчера, 30 ноября, российский Верховный суд признал «движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны. Как сообщает издание «Новые известия», заседание проходило в закрытом режиме, журналисты присутствовали только при оглашении решения.
В заседании принимали участие только представители министерства юстиции. Верховному суду России потребовалось 5 часов, чтобы вынести свое решение. Мотивировочная часть не будет опубликована, так как дело маркировано грифом «секретно». Решение сразу вступило в силу.
Юристы считают, оспорить вердикт суда невозможно, так как «международного общественного движения ЛГБТ» по факту не существует: нет юридического лица, директора, должностных лиц.
«Сегодняшнее заседание Верховного суда о признании экстремистским ЛГБТ-движения — это логичное продолжение государственной политики по защите граждан (в том числе, и детей) от вредоносного негативного контента», — рассказал депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Согласно российским законам, наказание за экстремистскую деятельность составляет вплоть до 12 лет лишения свободы в самых тяжких случаях, либо — штраф вплоть до 800 тысяч рублей.