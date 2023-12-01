В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
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Updated Сегодня, 04:01
Глава Омской области Виталий Хоценко накануне, 30 ноября, подписал указ о назначении постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании.
В список вошли два первых заместителя председателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, заместитель председателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.
Ранее Город55 сооюшал, что уволенного из полиции за пьяную драку Алексея Меркушова выбрали главой Черлакского района. До этого экс-полицейский был врио главы.