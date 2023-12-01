Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:59

Published Сегодня, 03:59

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора

В омском Заксобрании назначили постоянных представителей губернатора

1 декабря 2023, 03:59
Фото: Город55
Указ накануне подписал глава региона.

Глава Омской области Виталий Хоценко накануне, 30 ноября, подписал указ о назначении постоянных представителей губернатора и регионального правительства в Законодательном собрании.

В список вошли два первых заместителя председателя правительства Рустам Мингазов и Дмитрий Ушаков, заместитель председателя Олег Заремба, руководитель аппарата губернатора Анна Марухина, министр финансов Вадим Чеченко, начальник главного государственно-правового управления региона Антон Банников.

Ранее Город55 сооюшал, что уволенного из полиции за пьяную драку Алексея Меркушова выбрали главой Черлакского района. До этого экс-полицейский был врио главы.

Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
Узнать подробнее
#Политика#Полиция#Омск#Вадим Чеченко#Губернатор#Олег Заремба#Дмитрий Ушаков#Заксобрание#Евгений Игишев#Виталий Хоценко#Рустам Мингазов
Подпишитесь
Уволенного из полиции за пьяную драку Меркушова выбрали главой Черлакского района
30 ноября, 10:31
Омский регоператор «Магнит» массово ищет подрядчиков для вывоза мусора
30 ноября, 03:17
Соблюдайте скорость. Омскую область накрыл туман
30 ноября, 02:18
Нацеливаемся на 2028 год. Для строительства аэропорта «Омск-Федоровка» нужно 43 млрд
30 ноября, 04:33
Сразу в четырех ведомствах. В омских министерствах назначили замминистров
30 ноября, 07:33
Технопарк вместо заброшки. На месте завода Козицкого планируют создать IT-центр
30 ноября, 04:55