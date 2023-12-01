Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным

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Published Сегодня, 02:42
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Из омского «Авангарда» ушел защитник Зият Пайгин. Как сообщили на сайте хоккейного клуба, контракт с игроком расторгли по взаимному соглашению сторон.
«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успешного продолжения карьеры!» — традиционно поблагодарили в ХК «Авангард».
В конце октября 28-летнего защитника Зията Пайгина поместили в список отказов. В течение 48 часов его мог выбрать любой клуб КХЛ, но этого не произошло. Контракт с Пайгиным заключили в октябре прошлого года. Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Нефтехимик», «Сочи», «Ак Барс», «Локомотив» и другие клубы.
Ранее Город55 сообщал, что омскую G-Drive Арену назвали лучшей ареной Континентальной хоккейной лиги.