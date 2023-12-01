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Омский «Авангард» расторг контракт с 28-летним хоккеистом Зиятом Пайгиным.

Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным

1 декабря 2023, 02:42
Фото: ХК Авангард

Омский «Авангард» расторг контракт с 28-летним хоккеистом Зиятом Пайгиным.

Договор аннулировали по взаимному соглашению сторон. Ранее хоккеиста поместили в список отказов.

Из омского «Авангарда» ушел защитник Зият Пайгин. Как сообщили на сайте хоккейного клуба, контракт с игроком расторгли по взаимному соглашению сторон.

«Клуб благодарит хоккеиста за работу и желает ему успешного продолжения карьеры!» — традиционно поблагодарили в ХК «Авангард».

В конце октября 28-летнего защитника Зията Пайгина поместили в список отказов. В течение 48 часов его мог выбрать любой клуб КХЛ, но этого не произошло. Контракт с Пайгиным заключили в октябре прошлого года. Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Нефтехимик», «Сочи», «Ак Барс», «Локомотив» и другие клубы.

Ранее Город55 сообщал, что омскую G-Drive Арену назвали лучшей ареной Континентальной хоккейной лиги.

С большим отрывом. Омскую G-Drive Арену признали лучшей в КХЛ
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#Спорт#Авангард#Сочи#Омск#КХЛ#Контракт#G-Drive Арена#Евгений Игишев#Зият Пайгин#Хоккейный клуб
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