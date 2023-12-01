Спасибо за игру. «Авангард» расторг контракт с защитником Зиятом Пайгиным

В конце октября 28-летнего защитника Зията Пайгина поместили в список отказов. В течение 48 часов его мог выбрать любой клуб КХЛ, но этого не произошло. Контракт с Пайгиным заключили в октябре прошлого года. Ранее хоккеист играл за «Торпедо», «Нефтехимик», «Сочи», «Ак Барс», «Локомотив» и другие клубы.