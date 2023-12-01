Совкомбанк заявил о намерениях провести IPO на Московской бирже

В Совкомбанке уточнили, что индикативный ценовой диапазон IPO составляет 10,50–11,50 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в размере 200–219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения капитала на IPO. Все финансы, которые организация привлечет в ходе IPO, направят на развитие бизнеса. Стоимость этих акций установит наблюдательный совет банка после того, как завершится период сбора заявок. Отмечается, что действующие владельцы акций не будут продавать свои ценные бумаги, пишет interfax.ru.