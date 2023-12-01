Совкомбанк заявил о намерениях провести IPO на Московской бирже

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В Совкомбанке уточнили, что индикативный ценовой диапазон IPO составляет 10,50–11,50 руб. за одну акцию. Это соответствует рыночной капитализации банка в размере 200–219 миллиардов рублей и мультипликатору 2,2х — 2,4х Р/Е 2023 года без учета ожидаемого привлечения капитала на IPO. Все финансы, которые организация привлечет в ходе IPO, направят на развитие бизнеса. Стоимость этих акций установит наблюдательный совет банка после того, как завершится период сбора заявок. Отмечается, что действующие владельцы акций не будут продавать свои ценные бумаги, пишет interfax.ru.
По словам председателя правления Совкомбанка Дмитрия Гусева, за двадцать лет работы организация превратилась из небольшого регионального банка, где было только одно отделение, в одну из самых крупных российских финансовых групп, активы которой превышают 2 триллиона рублей, а присутствие охватывает 1000 городов по всей стране.
Гусев напомнил, что акционеры Совкомбанка являются непосредственными участниками операционного управления бизнесом. Благодаря вовлеченности владельцев акций ключевые решения принимаются оперативно. Это также позволяет создавать особую бизнес-культуру, которая ориентирована на лидерство и рост.
Председатель правления Совкомбанка назвал IPO закономерным шагом в развитии компании, который обеспечит дополнительную мотивацию для персонала и расширит возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.