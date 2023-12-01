Российский научный фонд планирует расширить сотрудничество с Индией и Китаем

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
«До 2022 года у РНФ была линейка из 10 международных конкурсов с ведущими европейскими странами и фондами, сейчас семь приостановили и вышли», — подчеркнул Макаров в своем выступлении на III Конгрессе молодых ученых в парке «Сириус». Об этом информирует iz.ru.
Однако, по мнению ученого, наука представляет собой своеобразную лабораторию без стен, и все, что происходит здесь, принадлежит всем, будь то обмен материалами или инструментами, — такова стандартная практика.
По этой причине Александр Макаров подчеркнул актуальность международного сотрудничества: ни одна отдельно взятая страна не имеет возможности создать все необходимые условия для самостоятельного решения всех научных вопросов.
Представитель РНФ также указал, что невзирая на решение европейских и американских властей отказаться от взаимодействия с российскими фондами и институтами международное научное сотрудничество продолжается.
В частности, отметил Макаров, особую роль для России играет сотрудничество с Китаем: страны разработали совместные образовательные программы и организовали конкурсы. Благодаря связям с КНР российские ученые получили возможность публиковать свои работы в журналах с высоким импакт-фактором (то есть с высокой цитируемостью).
В 2023 году Российский научный фонд принял участие в многосторонней программе East Asia Science and Innovation Area Joint Research Program, где участвует 17 стран. Это даст РНФ возможность поддержки трехсторонних проектов, к реализации которых, помимо России, привлечены коллективы из Таиланда, Сингапура, Малайзии, Индонезии, Филиппин и других государств.