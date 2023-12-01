Решил открыть дверь ногой. Стало известно, кто разбил теплую остановку в центе Омска

Выяснилось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении. Накануне он отдыхал в баре на улице Ленина. Когда собрался домой, пошел в сторону Комсомольского моста и вызвал такси. Ожидая машину, нарушитель решил зайти в теплую остановку, но она оказалась закрытой и он решил ее открыть дверь ногами.