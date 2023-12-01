Решил открыть дверь ногой. Стало известно, кто разбил теплую остановку в центе Омска

Posted 1 декабря 2023, 08:31
Published 1 декабря 2023, 08:31
Modified 1 декабря 2023, 08:35
Updated 1 декабря 2023, 08:35
В полицию обратились представители организации-собственника. Недавно в соцсетях распространялось видео, на котором неизвестный ногами разбивает стекло в двери теплой остановки «Дом туриста».
Позже сотрудники отдела полиции № 10 УМВД России установили личность мужчины и пригласили его в отдел полиции. Нарушителем оказался 18-летний студент одного из омских колледжей.
Выяснилось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении. Накануне он отдыхал в баре на улице Ленина. Когда собрался домой, пошел в сторону Комсомольского моста и вызвал такси. Ожидая машину, нарушитель решил зайти в теплую остановку, но она оказалась закрытой и он решил ее открыть дверь ногами.
«Молодой человек намерен в полной мере возместить причиненный ущерб. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.