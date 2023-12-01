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Posted 1 декабря 2023, 08:31

Published 1 декабря 2023, 08:31

Modified 1 декабря 2023, 08:35

Updated 1 декабря 2023, 08:35

Стало известно, кто разбил стекло омской теплой остановки

Решил открыть дверь ногой. Стало известно, кто разбил теплую остановку в центе Омска

1 декабря 2023, 08:31
Фото: 1MI.

Стало известно, кто разбил стекло омской теплой остановки

Нарушителем оказался студент одного из омских колледжей.

В полицию обратились представители организации-собственника. Недавно в соцсетях распространялось видео, на котором неизвестный ногами разбивает стекло в двери теплой остановки «Дом туриста».

Позже сотрудники отдела полиции № 10 УМВД России установили личность мужчины и пригласили его в отдел полиции. Нарушителем оказался 18-летний студент одного из омских колледжей.

Выяснилось, что омич разбил остановку в сильном алкогольном опьянении. Накануне он отдыхал в баре на улице Ленина. Когда собрался домой, пошел в сторону Комсомольского моста и вызвал такси. Ожидая машину, нарушитель решил зайти в теплую остановку, но она оказалась закрытой и он решил ее открыть дверь ногами.

«Молодой человек намерен в полной мере возместить причиненный ущерб. Проверка по данному факту продолжается», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
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#Анастасия Баянова#Видео#Омск#Омская область#Автобусные остановки#Новости#Теплые остановки#Остановка#Остановка общественного транспорта
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