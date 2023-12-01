РЭО ввел в эксплуатацию систему учета твердых коммунальных отходов

Создание системы направлено на обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о текущем и перспективном состоянии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение экономической и технологической эффективности процессов сбора, перевозки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Также система будет способствовать достижению показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и обеспечит информационную поддержку региональных и межрегиональных проектов в сфере обращения с ТКО.