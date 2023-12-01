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РЭО ввел в эксплуатацию систему учета твердых коммунальных отходов

РЭО ввел в эксплуатацию систему учета твердых коммунальных отходов

1 декабря 2023, 12:19
Фото: 1MI
Российским экологическим оператором внедрена Федеральная государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО). Официальный приказ о вводе в эксплуатацию системы подписал исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии России Константин Цыганов.

Издание properm.ru сообщает, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО призвана сделать прозрачной сферу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это позволит принимать решения по развитию отрасли в регионах, тарифному регулированию, оснащению техникой и развитию инфраструктуры. Поскольку оператором системы выступает РЭО, компания сможет собирать данные о состоянии всей отрасли.

Согласно приказу Минприроды РФ, в систему будут вносить данные органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, Российский экологический оператор, юрлица и ИП, которые специализируются на осуществлении деятельности в сфере обращения с ТКО. Поставщики информации обязаны внести первичные данные до 1 января 2024 года.

В ФГИС УТКО будут содержаться данные о контейнерных площадках, объеме отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами и схеме потоков твердых коммунальных отходов.

Создание системы направлено на обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о текущем и перспективном состоянии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение экономической и технологической эффективности процессов сбора, перевозки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Также система будет способствовать достижению показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и обеспечит информационную поддержку региональных и межрегиональных проектов в сфере обращения с ТКО.

По словам заместителя генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, ФГИС УТКО является качественным инструментом контроля за сферой обращения с ТКО в Российской Федерации.

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