РЭО ввел в эксплуатацию систему учета твердых коммунальных отходов

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Издание properm.ru сообщает, что генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что ФГИС УТКО призвана сделать прозрачной сферу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это позволит принимать решения по развитию отрасли в регионах, тарифному регулированию, оснащению техникой и развитию инфраструктуры. Поскольку оператором системы выступает РЭО, компания сможет собирать данные о состоянии всей отрасли.
Согласно приказу Минприроды РФ, в систему будут вносить данные органы исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, Российский экологический оператор, юрлица и ИП, которые специализируются на осуществлении деятельности в сфере обращения с ТКО. Поставщики информации обязаны внести первичные данные до 1 января 2024 года.
В ФГИС УТКО будут содержаться данные о контейнерных площадках, объеме отходов, зонах деятельности региональных операторов, источниках образования отходов, объектах обращения с отходами и схеме потоков твердых коммунальных отходов.
Создание системы направлено на обеспечение полноты, достоверности и доступности информации о текущем и перспективном состоянии отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами, повышение экономической и технологической эффективности процессов сбора, перевозки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО. Также система будет способствовать достижению показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и обеспечит информационную поддержку региональных и межрегиональных проектов в сфере обращения с ТКО.
По словам заместителя генерального директора по цифровизации Российского экологического оператора Алексея Бурова, ФГИС УТКО является качественным инструментом контроля за сферой обращения с ТКО в Российской Федерации.