Поверья и запреты в день Авдея Радетеля — 2 декабря

2 декабря в храмах православной веры отмечается память святого Авдия, одного из малых пророков. В народном календаре он также известен как Авдей Радетель. По старому стилю этот день приходится на 19 ноября.