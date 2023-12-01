Поверья и запреты в день Авдея Радетеля — 2 декабря

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Общественная служба новостей рассказала, что у наших предков были определенные рекомендации и запреты в день Авдея Радетеля.
В древние времена на Руси ходили слухи о том, что в этот день возникает сила зла, поэтому проводился особый обряд. Люди стучали обухом топора по дверным косякам и оконным рамам.
Кроме того, существовали и другие поверья и запреты, которые наши предки старались соблюдать.
В этот день не рекомендуется вступать в конфликты, ссориться, громко спорить, разносить сплетни и находиться в негативных мыслях. В противном случае негатив может сопровождать вас следующие семь дней.
По преданию, 2 декабря следует ограничить открывание дверей и окон. Верилось, что в этот момент злые силы могут проникнуть в жилище человека. Из-за этого наши предки старались не уходить далеко из дома и избегать незнакомых мест.
В этот день рекомендуется выбрасывать крошки и остатки еды со стола для избавления от бедности. Хорошо бы все аккуратно собрать и поделиться с птицами и бездомными животными.
Сегодня женщины приготавливают отвары из трав, добавляют каждому в напиток ложечку меда, чтобы защитить своих близких от болезней.
На Авдея проводят генеральную уборку в доме: перебирают старые вещи, избавляются от ненужного. Некоторые вещи сохраняют, чтобы отдать нуждающимся.
Согласно поверью, в этот день целесообразно постирать полотенца и постельное белье, чтобы следующий месяц был спокойным и удачным.
День считается благоприятным для завершения начатых дел и разрешения непонятных вопросов.
Сегодня жители стараются не выходить из своих домов и не общаться с неприятными людьми. Они проводят время в приятных разговорах за чашкой горячего чая, сваренного в самоваре.
В день Авдея стоит прислушиваться к снам, которые снятся в ночь с 1 на 2 декабря, так как считается, что они предсказывают будущее.