Половина доли Сергея Калинина в «Милкоме» перешла к его бывшей жене Талызиной

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Сразу в двух обществах с ограниченной ответственностью, связанных с омским бизнесменом Сергеем Калининым, заметно изменилась структура владения. Речь о фирмах «Милком» и «Торговый дом „Молис“». В обоих случаях Калинину до недавнего времени принадлежали 90% уставного капитала, но теперь половина (45%) перешла Екатерине Талызиной. Оставшимися 10% «Милкома» и «Молиса» по-прежнему владеет Олег Осинский.
Напомним: бывший депутат Заксобрания Омской области Сергей Калинин сейчас отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Екатерина Талызина — его бывшая жена. При разводе она потребовала половину совместно нажитого имущества, и суд это требование одобрил. В итоге Талызина получила права на 45% уставного капитала двух фирм. С 30 ноября это отражается в ЕГРЮЛ.
«Милком» — один из крупнейших в Омской области производителей молока. Его выручка за 2022 год превысила 1 млрд рублей. «Молис» специализируется на оптовой торговле молочными продуктами, его выручка превышает 1,7 млрд.