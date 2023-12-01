Половина доли Сергея Калинина в «Милкоме» перешла к его бывшей жене Талызиной

Напомним: бывший депутат Заксобрания Омской области Сергей Калинин сейчас отбывает 16-летний срок в колонии строгого режима. Екатерина Талызина — его бывшая жена. При разводе она потребовала половину совместно нажитого имущества, и суд это требование одобрил. В итоге Талызина получила права на 45% уставного капитала двух фирм. С 30 ноября это отражается в ЕГРЮЛ.