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Published Сегодня, 06:41

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Updated Сегодня, 06:44

иллюстрация

Погибли двое. В Омской области мужчина получил срок за смертельное ДТП

1 декабря 2023, 06:41
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области мужчина получил срок за смерть двух человек в серьезном ДТП

Водитель не признавал вину, но на суде раскаялся и выплатил потерпевшей стороне компенсацию причиненного морального вреда.

В Тевризском районном суде рассмотрели уголовное дело 40-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Этот инцидент произошел в июне прошлого года. Суд установил, что мужчина ехал на Honda HRV по дороге Тара-Усть-Ишим и в какой-то момент потерял контроль над автомобилем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21120. Водитель и пассажир второй машины скончались от полученных травм.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Управлявший иномаркой не признавал вину во время предварительного расследования, настаивая на том, что авария произошла из-за повреждения колеса во время движения. На судебном заседании он раскаялся и добровольно выплатил потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.

Ему назначили три года заключения в колонии-поселении. Также мужчине запретили на два с половиной года садиться за руль, рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.

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#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Суд#Прокуратура Омской области#Уголовное дело#Новости#Лишение свободы#Смертельная авария#Алина Ясинская
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