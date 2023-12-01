Погибли двое. В Омской области мужчина получил срок за смертельное ДТП

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В Тевризском районном суде рассмотрели уголовное дело 40-летнего местного жителя. Его признали виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Этот инцидент произошел в июне прошлого года. Суд установил, что мужчина ехал на Honda HRV по дороге Тара-Усть-Ишим и в какой-то момент потерял контроль над автомобилем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21120. Водитель и пассажир второй машины скончались от полученных травм.
Управлявший иномаркой не признавал вину во время предварительного расследования, настаивая на том, что авария произошла из-за повреждения колеса во время движения. На судебном заседании он раскаялся и добровольно выплатил потерпевшим компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей.
Ему назначили три года заключения в колонии-поселении. Также мужчине запретили на два с половиной года садиться за руль, рассказали в пресс-центре региональной прокуратуры.