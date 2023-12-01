Погибли двое. В Омской области мужчина получил срок за смертельное ДТП

Этот инцидент произошел в июне прошлого года. Суд установил, что мужчина ехал на Honda HRV по дороге Тара-Усть-Ишим и в какой-то момент потерял контроль над автомобилем. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21120. Водитель и пассажир второй машины скончались от полученных травм.