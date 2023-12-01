Омский бизнесмен Игорь Знаменских стал учредителем еще одной фирмы

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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Updated Сегодня, 09:43
У общества с ограниченной ответственностью «Доволь», зарегистрированного в Омске на улице 22-го Партсъезда, поменялись учредители. До 30 ноября уставный капитал этой фирмы принадлежал Тамаре Иванкиной и Зое Лузиной, теперь он перешел к Игорю Знаменских и Валерию Полищуку. Пропорция осталась прежней — 60 к 40.
«Доволь» специализируется на производстве растительных и животных масел и жиров. Его выручка за 2022 год превысила 1,2 млрд рублей, пост директора занимает Андрей Реймер.
Все учредители компании (и бывшие, и действующие) связаны с компанией «Сладонеж», одним из крупнейших игроков на омском кондитерском рынке. Игорю Знаменских принадлежат 29,8% УК «Сладонежа», что вместе с 60% ООО «Мельком-Омск» делает его одним из богатейших омичей. Валерий Полищук — член совета директоров компании, владевший до 2016 года 19,5% УК. Тамаре Иванкиной до 2014 года принадлежали 44,4%, Зое Лузиной — 29,6%.
Сейчас Иванкина и Лузина совместно владеют инжиниринговой компанией «Триэф» тоже в соотношении 60 на 40.