Омский бизнесмен Игорь Знаменских стал учредителем еще одной фирмы

Все учредители компании (и бывшие, и действующие) связаны с компанией «Сладонеж», одним из крупнейших игроков на омском кондитерском рынке. Игорю Знаменских принадлежат 29,8% УК «Сладонежа», что вместе с 60% ООО «Мельком-Омск» делает его одним из богатейших омичей. Валерий Полищук — член совета директоров компании, владевший до 2016 года 19,5% УК. Тамаре Иванкиной до 2014 года принадлежали 44,4%, Зое Лузиной — 29,6%.