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Posted 1 декабря 2023, 11:05

Published 1 декабря 2023, 11:05

Modified 1 декабря 2023, 11:11

Updated 1 декабря 2023, 11:11

Омское трамвайное депо пожаловалось на неудобную работу светофора

«Одно сплошное опоздание». Омское трамвайное депо пожаловалось на неудачный светофор

1 декабря 2023, 11:05
Фото: Город55.

Омское трамвайное депо пожаловалось на неудобную работу светофора

Водителям трамваев приходится стоять на светофоре более 2 минут.

Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск ВК». О неудобном светофоре, который затрудняет движение и задерживает трамваи рассказали в депо. По словам сотрудников, водители стоят на светофорах больше 2 минут, из-за чего сбивается расписание.

«Администрация города Омска! Беспокоит вас трамвайное депо. Расскажите пожалуйста, а какой „хороший“ и „умный“ человек проектировал и регулировал светофор на 2-й Восточной? Какому светиле пришло в голову что трамвай должен стоять 168 секунд и более?», — написал автор жалобы.

Кроме того, неудобство создают автомобили, которые останавливаются вплотную к рельсам.

«Одно сплошное опоздание. Регулярность движения? Расписание? А зачем оно. Зато есть светофор, который никто не просил», — добавил омич.

Напомним, что это не первая жалоба на светофор на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Недавно жители города начали массово сообщать, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют на движение с обеих сторон моста.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Проезд в общественном транспорте#Трамвай#Новости#Трамвайные пути#Трамваи#Трамвайная остановка#Остановка общественного транспорта
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