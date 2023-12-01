«Одно сплошное опоздание». Омское трамвайное депо пожаловалось на неудачный светофор

Posted 1 декабря 2023, 11:05
Published 1 декабря 2023, 11:05
Modified 1 декабря 2023, 11:11
Updated 1 декабря 2023, 11:11
Жалоба на ситуацию появилась в городском паблике «Омск ВК». О неудобном светофоре, который затрудняет движение и задерживает трамваи рассказали в депо. По словам сотрудников, водители стоят на светофорах больше 2 минут, из-за чего сбивается расписание.
«Администрация города Омска! Беспокоит вас трамвайное депо. Расскажите пожалуйста, а какой „хороший“ и „умный“ человек проектировал и регулировал светофор на 2-й Восточной? Какому светиле пришло в голову что трамвай должен стоять 168 секунд и более?», — написал автор жалобы.
Кроме того, неудобство создают автомобили, которые останавливаются вплотную к рельсам.
«Одно сплошное опоздание. Регулярность движения? Расписание? А зачем оно. Зато есть светофор, который никто не просил», — добавил омич.
Напомним, что это не первая жалоба на светофор на пересечении улиц Сыропятская и 2-я Восточная. Недавно жители города начали массово сообщать, что из-за нововведения на участке образуются пробки, которые в свою очередь влияют на движение с обеих сторон моста.