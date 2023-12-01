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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Житель Омской области похитил продукты из супермаркета и скрылся

Объявлен в розыск. Житель Омской области решил собрать бесплатную продуктовую корзину

1 декабря 2023, 13:15
Фото: 1MI

Житель Омской области похитил продукты из супермаркета и скрылся

Действия мужчины попали на записи камер видеонаблюдения.

Подозреваемого разыскивают оперативники ОМВД России по Калачинскому району. В отделение полиции с заявлением о краже обратился директор торговой точки. Он рассказал, что 21 ноября неизвестный похитил из магазина имущество на сумму 6 360 рублей.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Действия мужчины попали в объективы камер видеонаблюдения. В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что предполагаемый нарушитель является жителем Омска.

Сотрудники полиции просят граждан, которые знают мужчину на фотографиях, сообщать об этом в ОМВД России по Калачинскому району по телефонам: 79-33-90, 8-908-101-55-02.

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