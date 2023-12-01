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Published Сегодня, 14:49

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Нынешняя молодежь имеет все шансы оказаться в домах престарелых

Нынешняя молодежь имеет все шансы оказаться в домах престарелых

1 декабря 2023, 14:49
Фото: Midjourney
Нежелание молодежи рожать детей может привести к увеличению числа людей, проживающих в домах престарелых; эксперты предлагают улучшить условия таких домов и повысить уровень жизни пожилых людей.

По последним данным, количество пожилых людей, которые обитают в домах престарелых, постоянно увеличивается. Специалисты считают, что молодое поколение в будущем окажется в подобной ситуации. Это связано с отсутствием желания иметь детей. Современные тенденции общества призывают молодых людей развиваться, самосовершенствоваться, наслаждаться жизнью. Они решают завести детей в более позднем возрасте или вообще отказываются от этой идеи из-за возможных проблем со здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Однако, эксперты предлагают изменить подход к домам престарелых. Вместо негативного отношения к таким учреждениям, они считают необходимым повышение стандартов предоставления социальных услуг при государственном патронаже. Клинический психолог подтверждает, что качество этих домов в России уже значительно улучшилось. Однако, он также отмечает важность повышения демографического уровня.

Очень важно улучшить условия жизни пожилых людей, чтобы они могли обеспечить себя в зрелом возрасте. Кроме того, проведение лекций о ценностях семьи среди молодежи и предоставление различных социальных гарантий молодым родителям также являются важными шагами.

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