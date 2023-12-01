Нынешняя молодежь имеет все шансы оказаться в домах престарелых

По последним данным, количество пожилых людей, которые обитают в домах престарелых, постоянно увеличивается. Специалисты считают, что молодое поколение в будущем окажется в подобной ситуации. Это связано с отсутствием желания иметь детей. Современные тенденции общества призывают молодых людей развиваться, самосовершенствоваться, наслаждаться жизнью. Они решают завести детей в более позднем возрасте или вообще отказываются от этой идеи из-за возможных проблем со здоровьем, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».