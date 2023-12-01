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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:46

Updated Сегодня, 09:46

иллюстрация

Новая авария. Жители Чкаловского поселка снова остались без горячей воды и отопления

1 декабря 2023, 09:43
Фото: Город55
иллюстрация

Жители Чкаловского поселка в Омске снова остались без горячей воды и отопления

Из-за очередной коммунальной аварии тепла лишились несколько жилых домов и один детский сад.

Зима для жителей Чкаловского поселка началась с коммунальной аварии. Сегодня ночью, 1 декабря, на одной из теплотрасс произошел новый прорыв. С начала отопительного сезона местные сталкиваются с неудобствами уже в третий раз.

Авария произошла на объекте «Тепловой компании» между домами № 7 и 9 по улице 75-й Гвардейской бригады. Ее последствия ощутили на себе жильцы 16 многоэтажных домов. В управляющей компании «Уют» сообщили, что прорыв случился примерно в 04:30. NGS55.RU пишет, что на месте аварии работают «тепловики».

О сроках включения отопления и горячей воды в «Уюте» не сообщили. Как позже выяснилось, под отключение попал точно один детский сад — № 278. В администрации Омска рассказали, что горячее водоснабжение восстановили в домах и дошкольном учреждении к 09:50.

Пока что отопления нет в многоэтажке по улице 75-й Гвардейской Бригады, 9. Ресурсы отключены, так как на тепловых сетях проводятся ремонтные работы. Добавим, что коммунальные аварии с приходом холодов также регистрировали и в городке Нефтяников.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Отопление#Водоснабжение#Прорыв трубы#Тепловая компания#Новости#Коммунальная авария#Теплотрасса#Алина Ясинская
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