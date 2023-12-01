На курорте «Манжерок» открыли променад «Ледовые скульптуры»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Тему «Легенды и мифы Горного Алтая» воплотили скульпторы-художники из разных уголков России. Это место станет одним из наиболее привлекательных на курорте. К концу декабря также запланировано открытие двух новых объектов: ледяного замка с мультимедийным шоу и катка, пишет 56orb.ru.
«Мы, открывая сегодня первый этап нашего замечательного бульвара, уверены, что в самое ближайшее время он будет продолжаться все дальше и дальше — для всех наших гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок», — поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Ледяной променад «Манжерока» доступен для посещения всем желающим, а вход туда бесплатный.
Конкурс ледяных скульптур проходил в два этапа, включая представление эскизов и отбор 15 лучших работ. Среди участников — заслуженные художники России и художники-монументалисты из различных городов страны, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Красноярск, Пермь, Уфа, Иркутск, Барнаул, Невьянск, Ижевск и другие.
Для создания скульптур заранее были выбраны замерзшие озера в горах Республики Алтай, откуда было привезено 200 тонн льда. В настоящее время команда ледорубов активно готовит материал для строительства ледяного дворца.