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На курорте «Манжерок» открыли променад «Ледовые скульптуры»

На курорте «Манжерок» открыли променад «Ледовые скульптуры»

1 декабря 2023, 12:08
Фото: Пресс-служба Сбербанка
2 декабря состоится открытие всесезонного курорта «Манжерок» от Сбера. Накануне там была представлена новая прогулочная зона — променад «Ледовые скульптуры».

Тему «Легенды и мифы Горного Алтая» воплотили скульпторы-художники из разных уголков России. Это место станет одним из наиболее привлекательных на курорте. К концу декабря также запланировано открытие двух новых объектов: ледяного замка с мультимедийным шоу и катка, пишет 56orb.ru.

«Мы, открывая сегодня первый этап нашего замечательного бульвара, уверены, что в самое ближайшее время он будет продолжаться все дальше и дальше — для всех наших гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок», — поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ледяной променад «Манжерока» доступен для посещения всем желающим, а вход туда бесплатный.

Конкурс ледяных скульптур проходил в два этапа, включая представление эскизов и отбор 15 лучших работ. Среди участников — заслуженные художники России и художники-монументалисты из различных городов страны, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Красноярск, Пермь, Уфа, Иркутск, Барнаул, Невьянск, Ижевск и другие.

Для создания скульптур заранее были выбраны замерзшие озера в горах Республики Алтай, откуда было привезено 200 тонн льда. В настоящее время команда ледорубов активно готовит материал для строительства ледяного дворца.

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