На курорте «Манжерок» открыли променад «Ледовые скульптуры»

«Мы, открывая сегодня первый этап нашего замечательного бульвара, уверены, что в самое ближайшее время он будет продолжаться все дальше и дальше — для всех наших гостей, для всех, кто любит Алтай и Манжерок», — поделился заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.