Какие изменения в законодательстве вступили в силу 1 декабря

Требования к авторизации на российских сайтах также изменятся. С 1 декабря 2023 года авторизация будет возможна только по российскому номеру телефона, через «Госуслуги» или другую систему, контролируемую российской стороной на 50% или больше. Это мера защиты персональных данных.