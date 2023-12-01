Какие изменения в законодательстве вступили в силу 1 декабря

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Одно из изменений связано с повышением пенсий. С 1 декабря пожилые люди, достигшие возраста 80 лет, будут получать увеличенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Также пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых, будут увеличены пенсионные выплаты. При этом перерасчет будет проведен автоматически, пишет Общественная службе новостей.
Кроме того, ветераны, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременные выплаты к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.
Еще одно изменение касается штрафов за езду на летней резине зимой. Теперь такая езда является неисправностью, за которую предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако полиция не будет штрафовать водителей, а обязанность обеспечить безопасную езду лежит на самих автовладельцах.
Срок рассмотрения заявлений о выдаче лицензии на оружие сократится с 30 до 20 рабочих дней. Изменятся также основания для признания загранпаспорта недействительным, а также правила пересечения границы России.
В уголовном законодательстве будет проведена гуманизация. Женщины, находящиеся в местах заключения, смогут дольше воспитывать своих детей — до 4 лет. Также изменится порядок снятия взысканий с осужденного и повысится сумма, которую заключенные могут иметь для покупки предметов первой необходимости.
Требования к авторизации на российских сайтах также изменятся. С 1 декабря 2023 года авторизация будет возможна только по российскому номеру телефона, через «Госуслуги» или другую систему, контролируемую российской стороной на 50% или больше. Это мера защиты персональных данных.
Также с 1 декабря 2023 года начнется обязательная маркировка безалкогольных напитков, упакованных в полимерную или стеклянную тару. Исключение составят некоторые виды напитков, такие как соки и напитки на основе растительного сырья.
Немаркированные электронные сигареты и жидкости для них будут запрещены в магазинах и других торговых точках с 1 декабря 2023 года.