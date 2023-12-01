Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Аналитик из инвестиционной компании «Арикапитал» и доцент Финансового университета при правительстве России, Сергей Суверов, предсказывает, что курс рубля изменится перед наступлением Нового года. Он также считает возможным повышение ключевой ставки.
По информации интернет-портала «Подмосковье сегодня», эксперт полагает, что продажа экспортной валютной выручки в декабре обеспечит достаточное предложение на валютном рынке. Возможно, Центральный банк будет вынужден повысить ключевую ставку для увеличения доходности рублевых активов.
Перед Новым годом многие россияне отправляются за границу на отдых. Также возрастает спрос на импортные товары. Оба этих фактора могут повлиять на курс рубля. По мнению Суверова, курс рубля может колебаться в диапазоне от 88 до 92 рублей за доллар.