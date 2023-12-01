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Published Сегодня, 14:25

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Updated Сегодня, 14:27

Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году

Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году

1 декабря 2023, 14:25
Фото: 1MI
Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году, что может быть вызвано продажей экспортной валюты, выездом россиян за границу на отдых и увеличением спроса на импортные товары; по мнению Суверова, рубль может колебаться в диапазоне 88—92 рубля за доллар.

Аналитик из инвестиционной компании «Арикапитал» и доцент Финансового университета при правительстве России, Сергей Суверов, предсказывает, что курс рубля изменится перед наступлением Нового года. Он также считает возможным повышение ключевой ставки.

По информации интернет-портала «Подмосковье сегодня», эксперт полагает, что продажа экспортной валютной выручки в декабре обеспечит достаточное предложение на валютном рынке. Возможно, Центральный банк будет вынужден повысить ключевую ставку для увеличения доходности рублевых активов.

Перед Новым годом многие россияне отправляются за границу на отдых. Также возрастает спрос на импортные товары. Оба этих фактора могут повлиять на курс рубля. По мнению Суверова, курс рубля может колебаться в диапазоне от 88 до 92 рублей за доллар.

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