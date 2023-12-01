Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году

Перед Новым годом многие россияне отправляются за границу на отдых. Также возрастает спрос на импортные товары. Оба этих фактора могут повлиять на курс рубля. По мнению Суверова, курс рубля может колебаться в диапазоне от 88 до 92 рублей за доллар.