Эксперт назвала риски при покупке жилплощади на вторичном рынке

Покупатель должен тщательно проверить историю перехода прав собственности на жилье до момента его возникновения. Необходимо убедиться в достоверности документов, таких как инвестиционный договор или документы о приватизации. Также важно проверить все связанные с этим документами, например, выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета. В случае нарушений в документации сделка может быть невозможна, и покупатель потеряет много времени, подчеркнул Апрелев.