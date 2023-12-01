Эксперт назвала риски при покупке жилплощади на вторичном рынке

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
С другой стороны, продавец может потерять много времени и упустить возможность продать свою квартиру в сезон спроса.
Вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев в интервью Общественной службе новостей объяснил, что вторичный рынок недвижимости отличается от первичного тем, что здесь есть риски для обеих сторон сделки. Основным риском является потеря самого имущества.
Покупатель должен тщательно проверить историю перехода прав собственности на жилье до момента его возникновения. Необходимо убедиться в достоверности документов, таких как инвестиционный договор или документы о приватизации. Также важно проверить все связанные с этим документами, например, выписки из домовой книги и копии финансового лицевого счета. В случае нарушений в документации сделка может быть невозможна, и покупатель потеряет много времени, подчеркнул Апрелев.
Помимо проверки документов, покупателю нужно быть внимательным и в процессе самой сделки. Здесь возможны риски, связанные с передачей денег за недвижимость, способом и местом проведения сделки, а также использованием безопасных инструментов взаиморасчетов, например, аккредитивных счетов или систем безопасности банков. Также важно учесть условия внесения аванса или задатка. В случае сорвавшейся сделки, аванс не компенсируется экономически, а задаток возмещает ущерб другой стороне. Поэтому условия возврата или невозврата задатка должны быть грамотно согласованы.
Кроме того, рекомендуется описать состояние квартиры и имущества, которое будет передано новому владельцу, чтобы избежать проблем, связанных с ухудшением состояния после покупки.
Также есть риски, связанные с непрямыми покупками. Например, покупатель может полагаться на получение ипотеки или продажу своей квартиры для оплаты жилья. Если деньги не будут найдены, сделка будет расстроена, отметил эксперт.
В конечном счете, риски для продавца на вторичном рынке недвижимости связаны с потерей времени на подготовку и организацию сделки, которая может быть отменена. Есть также возможность столкнуться с мошенниками, сообщил Апрелев.