Эксперт назвал причины кадрового голода в России

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Он отметил, что такая ситуация объясняется несколькими факторами. Во-первых, в настоящее время возросла потребность в рабочей силе, особенно в промышленности. Это связано с увеличением спроса в нашей стране.
Во-вторых, прирост рабочей силы ограничен из-за низкой рождаемости, которая не обеспечивает простого воспроизводства населения. Такая проблема наблюдается не только в России, но и в западной Европе, где смертность превышает или близка к показателям рождаемости, пишет ИА RuNews24.ru.
Также сложная ситуация вызвана международными факторами. В Россию приезжает иностранная рабочая сила в количестве около десяти миллионов человек и более. Они работают здесь временно и потом уезжают, оставляя лишь некоторое число постоянных жителей. Это сочетание факторов приводит к нехватке кадров.
На вопрос о возможных путях решения проблемы эксперт отметил, что требуется комплексный подход, который займет много времени. Важно повышать эффективность и производительность труда, чтобы меньшим числом работников осуществлять прежний объем работы. Также часть потребности в рабочей силе может быть удовлетворена гражданами, приезжающими из стран бывшего СССР.
Однако эксперт отметил, что приезжие работники не могут полностью решить проблему и могут создать свои сложности. Изменение национального состава некоторых областей страны вызывает ряд проблем, так как ассимиляция и интеграция требуют значительных усилий. Приезжие работники имеют языковой барьер и другую культуру, предпочитают жить в общинах. Поэтому необходимо внимательно следить за этим явлением и принимать различные меры, чтобы облегчить их пребывание и интеграцию как для них, так и для нас.