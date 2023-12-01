Эксперт назвал причины кадрового голода в России

Однако эксперт отметил, что приезжие работники не могут полностью решить проблему и могут создать свои сложности. Изменение национального состава некоторых областей страны вызывает ряд проблем, так как ассимиляция и интеграция требуют значительных усилий. Приезжие работники имеют языковой барьер и другую культуру, предпочитают жить в общинах. Поэтому необходимо внимательно следить за этим явлением и принимать различные меры, чтобы облегчить их пребывание и интеграцию как для них, так и для нас.