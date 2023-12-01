Эксперт: БАДы могут быть опасны

«Еда — это наш выбор, и наше здоровье зависит от нас. Есть заболевания, которые нельзя вылечить только травами, и иногда без антибиотиков не обойтись. Многие люди потребляют БАДы, назначая себе их сами, думая, что делают все верно. Даже если речь идет о витамине D, его употребление в больших дозах неправильно. Перед употреблением БАДов необходимо пройти обследование, сделать УЗИ, сдать анализы», — заключила эксперт.