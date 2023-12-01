Эксперт: БАДы могут быть опасны

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
С ростом популярности трав, БАДов (биологически активных добавок) и натуральных продуктов возникают вопросы о том, как правильно питаться и где найти качественные продукты, которые не навредят организму.
Много компаний и продавцов предлагают широкий ассортимент таких продуктов, но как разобраться в этом множестве предложений и сделать правильный выбор?
Диетолог Нурия Дианова в беседе с журналистом Общественной службы новостей рассказала, что действительно вредно, а где опасность преувеличена.
Рафинированные продукты, по ее мнению, действительно лучше не употреблять.
«Сегодня у нас есть выбор. Производятся достаточно приемлемые виды хлеба, есть крупы, но также имеются различные булки, плюшки, и все они сделаны из неизвестных ингредиентов. Качество вашего здоровья зависит от выбора, который вы делаете в питании. Если питаться лучше, будет больше людей, живущих дольше», — уверена Дианова.
Диетолог считает, что хлебобулочные изделия в идеале лучше вообще исключить или все-таки выбирать более правильную выпечку.
«Продаются они не на каждом углу и, естественно, стоят немного дороже. Не только потому, что это просто маркетинговый трюк, но и потому, что качество продуктов совершенно иное», — считает врач.
Нурия Дианова уточнила, что те, кто утверждают, что лечатся только травами и не болеют годами, скорее всего, не прошли полноценное обследование.
Также диетолог отметила, что наша кухня не является идеально чистой, и привела несколько примеров, когда люди отравлялись трехдневными супами.
По мнению Диановой, чтобы справиться с этим, необходимо привести свой организм в порядок, иметь сильный иммунитет, а для этого нужно здоровое пищеварение и, прежде всего, правильные пищевые привычки.
«Еда — это наш выбор, и наше здоровье зависит от нас. Есть заболевания, которые нельзя вылечить только травами, и иногда без антибиотиков не обойтись. Многие люди потребляют БАДы, назначая себе их сами, думая, что делают все верно. Даже если речь идет о витамине D, его употребление в больших дозах неправильно. Перед употреблением БАДов необходимо пройти обследование, сделать УЗИ, сдать анализы», — заключила эксперт.