Депутат Госдумы от «Новых людей» оценил бизнес-проекты омских студентов

Posted 1 декабря, 07:45
Published 1 декабря, 07:45
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В выходные в омском «Конгресс Холле» завершился четвёртый сезон программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле», которую инициировала партия «Новые люди».
Идеи начинающих предпринимателей оценили депутат Госдумы, председатель комитета по малому и среднему предпринимательству, член фракции «Новые люди» Александр Дёмин, министр экономики Омской области Анна Негодуйко, а также представители омского бизнес-сообщества.
«Ребята очень креативные. Оценивать сложно, потому что все молодцы. Уровень проектов вырос. Видно, что участники заряжены. Правда, пока не все знают о мерах поддержки, которыми можно воспользоваться, чтобы идеи стали бизнесом. Такие площадки нужны для того, чтобы можно было не только презентовать свои проекты, но и получить обратную связь, понять, есть ли будущее у этого бизнеса. Это очень важно. Молодых предпринимателей мы поддерживаем вдвойне. Хочу пожелать программе успехов. Это правильная работа, действительно нужная молодым ребятам в нашем регионе», — говорит Анна Негодуйко.
Победителем четвёртого сезона стала команда «Овердрайв». Её участники придумали из отходов пластика делать материал для печати на 3D-принтерах. Свой проект они представят в Москве на общероссийской «Битве проектов». Кроме того, команда получила 100 тысяч рублей на реализацию задуманного от компании «Омск Сайдинг Инвест».
«В программе становится больше технологических решений. Например, задумка команды „Овердрайв — отличный шаг для молодёжного предпринимательства. В ней есть не только инновационная составляющая, но и экологическая. Это задел на будущее. Выставка приятно удивила. Хочется верить, что в дальнейшем тенденция на технологичность в программе „Я в деле“ будет набирать обороты», — сказал Александр Дёмин.
Программу «Я в деле» запустила партия «Новые люди» в январе прошлого года. Проект идёт при поддержке фонда «Капитаны» и Минобрнауки. Он охватил 71 регион страны. В прошлом году к нему присоединились 85 тысяч участников, они создали 1,5 тысячи стартапов. Главная цель программы — научить школьников и студентов основам предпринимательства, финансовой грамотности и работе в команде.