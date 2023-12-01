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Posted Сегодня, 06:35

Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Bloomberg: Богатство олигархов из России выросло на 38,5 млрд долларов

1 декабря 2023, 06:35
По последним данным «Индекса миллиардеров» Bloomberg, состояние самых богатых россиян с начала года увеличилось на 38,575 миллиарда долларов, пишет Pravda.Ru.

Основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стали самыми успешными предпринимателями в текущем году. Вагит Алекперов заработал свыше девяти миллиардов долларов, а Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на четыре миллиарда. Однако Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана, потерял 0,65 миллиарда долларов.

С 2012 года Bloomberg публикует свой «Индекс миллиардеров» на основе данных о состоянии 500 самых богатых людей в мире, включая акции.

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