Bloomberg: Богатство олигархов из России выросло на 38,5 млрд долларов

Основатель компании «Лукойл» Вагит Алекперов и сооснователь «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко стали самыми успешными предпринимателями в текущем году. Вагит Алекперов заработал свыше девяти миллиардов долларов, а Андрей Мельниченко увеличил свое состояние на четыре миллиарда. Однако Сулейман Керимов, член Совета Федерации от Дагестана, потерял 0,65 миллиарда долларов.