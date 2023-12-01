44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора

До Нового года ровно месяц, а значит у городских и областных властей осталось не так много времени для подготовки к праздникам. Но еще один вопрос решен: министерство по делам молодежи и спорта выбрало подрядчика, который поставит 43,7 тысячи коробок с новогодними сладкими подарками.