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Published Сегодня, 04:32

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44 тонны конфет. Рассказываем, что будет в новогоднем подарке от омского губернатора

1 декабря 2023, 04:32
Фото: 1MI
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Сладкие новогодние подарки от омского губернатора закупят у компании «Мирфирм»

Контракт с поставщиком заключают по максимальной начальной цене.

До Нового года ровно месяц, а значит у городских и областных властей осталось не так много времени для подготовки к праздникам. Но еще один вопрос решен: министерство по делам молодежи и спорта выбрало подрядчика, который поставит 43,7 тысячи коробок с новогодними сладкими подарками.

Сэкономить на этот раз не удалось: контракт с победителем торгов — омской компанией «Мирфирм» — заключат по максимальной цене 19,665 млн рублей.

Вес каждого подарка без учета упаковки составит не менее 900 граммов. На коробке разместят поздравление от губернатора Омской области. В подарке будут молочный шоколад, батончики, печенье, шоколадные и карамельные конфеты — всего 52 позиции. Отметим, что в прошлом году сладкие подарки были скромнее и содержали только 37 позиций лакомств.

Компания-победитель по условиям контракта должна поставить новогодние подарки с 21 по 25 декабря во все районные администрации, детские дома, школы-интернаты, центры соцобслуживания и ряд ведомств.

Кстати, компания «Мирфирм» получала аналогичный контракт и в прошлом году. Фирмой, зарегистрированной в 2013 году, владеет и руководит Владимир Матченко. В прошлом году выручка ООО «Мирфирм» составила 161 млн рублей. А в ноябре 2023-го омская фирма победила в аукционе на поставку новогодних подарков для томичей. За 52 тысяч коробок со сладостями она получит более 18,3 млн рублей.

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#Общество#Омск#Омская область#Подрядчик#Торги#Новости#Подарки#Сладости#Юлия Истомина#Губернатор Омской области#Новый год 2024
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