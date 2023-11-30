Затянувшиеся работы. Омичи рассказали об огромной яме возле дома

Ранее в мэрии сообщали, что до 10 ноября яму должны закопать. Однако, как рассказала местная жительница Марина Дьяконова, никаких работ на участке так и не было, хотя прошел месяц. Омичка показала, как сейчас выглядит территория рядом с домом.