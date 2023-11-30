Затянувшиеся работы. Омичи рассказали об огромной яме возле дома

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Омичи рассказали о затянувших ремонтных работах возле жилых домов по улице 50 лет Профсоюзов. Еще в начале ноября читатели Города55 сообщили, что во дворе дома № 59 вырыли огромную яму, которая преграждает путь в подъезд. «Тепловая компания» ремонтировала на участке коммуникации.
Ранее в мэрии сообщали, что до 10 ноября яму должны закопать. Однако, как рассказала местная жительница Марина Дьяконова, никаких работ на участке так и не было, хотя прошел месяц. Омичка показала, как сейчас выглядит территория рядом с домом.
Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска. В мэрии сообщили, что 27 ноября «Тепловая компания» ремонтировала коммуникации возле дома № 61б по улице 50 лет Профсоюзов.
«На указанном фото отображен участок тепловых сетей по адресу: ул. 50 лет Профсоюзов, 55. На данном участке имеется контролируемое повреждение, после устранения которого будет проведена обратная засыпка», — объяснили в администрации.
Планируется, что яму закопают до 8 декабря.