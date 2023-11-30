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Posted Сегодня, 07:05

Published Сегодня, 07:05

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

Жители Омска пожаловались на огромную яму во дворе, которая мешает пройти

Затянувшиеся работы. Омичи рассказали об огромной яме возле дома

30 ноября 2023, 07:05
Фото: Предоставлено Городу55

Жители Омска пожаловались на огромную яму во дворе, которая мешает пройти

В мэрии пообещали устранить аварию и засыпать яму до 8 декабря.

Омичи рассказали о затянувших ремонтных работах возле жилых домов по улице 50 лет Профсоюзов. Еще в начале ноября читатели Города55 сообщили, что во дворе дома № 59 вырыли огромную яму, которая преграждает путь в подъезд. «Тепловая компания» ремонтировала на участке коммуникации.

Ранее в мэрии сообщали, что до 10 ноября яму должны закопать. Однако, как рассказала местная жительница Марина Дьяконова, никаких работ на участке так и не было, хотя прошел месяц. Омичка показала, как сейчас выглядит территория рядом с домом.

Фото: Предоставлено Городу55

Город55 обратился за комментарием в администрацию Омска. В мэрии сообщили, что 27 ноября «Тепловая компания» ремонтировала коммуникации возле дома № 61б по улице 50 лет Профсоюзов.

«На указанном фото отображен участок тепловых сетей по адресу: ул. 50 лет Профсоюзов, 55. На данном участке имеется контролируемое повреждение, после устранения которого будет проведена обратная засыпка», — объяснили в администрации.

Планируется, что яму закопают до 8 декабря.

«Это просто ужас». Омичи рассказали об огромной яме у дома на 50 лет Профсоюзов
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#Общество#Ремонт#Яма#Ремонт водопровода#Евгений Игишев#Трубы#Тепловые сети
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