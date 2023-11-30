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Вышла книга воспоминаний Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь»

30 ноября 2023, 05:33
Бывший руководитель Казахстана Нурсултан Назарбаев опубликовал свои воспоминания, в которых раскрыл, что у него есть вторая семья, где живут двое маленьких сыновей. Книга под названием «Моя жизнь» описывает как политическую, так и личную сторону жизни экс-президента.

В своих мемуарах Назарбаев рассказывает о знакомстве со своей молодой женой. Он встретил Асель Исабаеву во время одной из рабочих поездок в Талдыкорган. Она была одной из красавиц в национальных костюмах, которые встречали его у самолета, пишет ФедералПресс.

«Девушка, которая приветствовала меня с цветами в аэропорту, была невероятно красива. Я запомнил ее светлолицую красоту, огненный взгляд и изящную фигуру», — цитирует издание отрывок из книги Назарбаева.

Назарбаев признается, что узнал из газеты, что эта девушка, покорившая его сердце, принимала участие в конкурсе красоты. Они познакомились и со временем стали ближе друг к другу.

«В Асель я увидел не только внешнюю красоту, но и много других качеств, которые я искал. И самое главное, я избавился от долгой душевной одиночества», — пишет бывший лидер Казахстана.

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