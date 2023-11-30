Вышла книга воспоминаний Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В своих мемуарах Назарбаев рассказывает о знакомстве со своей молодой женой. Он встретил Асель Исабаеву во время одной из рабочих поездок в Талдыкорган. Она была одной из красавиц в национальных костюмах, которые встречали его у самолета, пишет ФедералПресс.
«Девушка, которая приветствовала меня с цветами в аэропорту, была невероятно красива. Я запомнил ее светлолицую красоту, огненный взгляд и изящную фигуру», — цитирует издание отрывок из книги Назарбаева.
Назарбаев признается, что узнал из газеты, что эта девушка, покорившая его сердце, принимала участие в конкурсе красоты. Они познакомились и со временем стали ближе друг к другу.
«В Асель я увидел не только внешнюю красоту, но и много других качеств, которые я искал. И самое главное, я избавился от долгой душевной одиночества», — пишет бывший лидер Казахстана.