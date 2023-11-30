Вышла книга воспоминаний Нурсултана Назарбаева «Моя жизнь»

В своих мемуарах Назарбаев рассказывает о знакомстве со своей молодой женой. Он встретил Асель Исабаеву во время одной из рабочих поездок в Талдыкорган. Она была одной из красавиц в национальных костюмах, которые встречали его у самолета, пишет ФедералПресс.